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"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57

06 ноября 2020, 03:55  •  94 • Политика
Западные СМИ опять обсуждают, почему российский Су-57 не может быть настолько хорош, как о нём рассказывают. Forbes приводит мнение британского эксперта, который утверждает, что в российском истребителе ничего не работает.
Военный эксперт из Великобритании Джастин Бронк утверждает, что у российского Су-57 не работает радар, отражающая поверхность не отражает, и что он слишком дорог для бюджета России. Его слова приводит журнал Forbes.
Британский аналитик утверждает, что основывает свои выводы на последнем исследовании российского вооружения. По его мнению, у русских инженеров недостаточно опыта в конструировании и строительстве самолётов-невидимок, поэтому Су-57 якобы не работает так, как задумано.
У этого самолёта "сплющенная" форма крыла-фюзеляжа и есть два больших центральных отсека вооружений между воздухозаборниками. Из-за этого не хватает места для полной S-образной кривой, которая скрывает переднюю часть турбины, как у F-22, - заявляет эксперт.
Также он не верит, что у Су-57 работает радар. Аналитик отмечает, что у российского самолёта антенная решётка с электронным сканированием Х-диапазона расположена в носовой части плюс решётки поменьше на носу, которые позволяют прикрывать бока истребителя. Но, по его мнению, для согласованной работы такой системы требуются высококачественные микроэлектронные компоненты, доступ к которым у России ограничен из-за американских санкций.
Последнее, к чему придирается британский эксперт, - это стоимость Су-57. Аналитик считает, что Россия не может позволить себе большое количество таких самолётов.
Напомним, что похожие материалы выходили, когда президент России Владимир Путин впервые анонсировал новейшее российское оружие. Западные СМИ бросились писать, что всё это "мультики", но прошедшие после этого испытания продемонстрировали: всё, что сказал российский лидер, существует в реальности и работает.
Меж тем у американского истребителя пятого поколения F-35 постоянно находят всё новые и новые проблемы. Из-за последнего выявленного недостатка пилотам этих истребителей запретили летать на сверхзвуковых скоростях.

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