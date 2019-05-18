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"Рада создала нам неудобства, а мы устроим их ей": Зеленский извинился перед украинцами за дату инаугурации
18 мая 2019, 23:09 • 81 • В мире
Владимир Зеленский накануне своей инаугурации заранее извинился перед украинцами за серьезные проблемы, которые создаст церемония вступления его в должность в будний день, и пригрозил ответными неприятными моментами украинскому парламенту. "Рада создала нам неудобства, а мы устроим их ей", - заявил он.
В своем видеообращении, размещенном в Facebook, Зеленский напомнил подписчиками, что всегда настаивал на проведении церемонии в воскресенье, 19 мая. Таким образом он рассчитывал избежать транспортного коллапса на дорогах Киева. Однако Раду эта дата не устроила, и пришлось инаугурацию назначить на будний день – понедельник, 20 мая.
Как известно, дата проведения инаугурации была камнем преткновения в переговорах между новым президентом Украины и парламентом. По мнению Зеленского, таким образом депутаты пытались избежать угрозы роспуска Рады, перенося церемонию на более поздний срок.
Напомним, это второе скандальное заявление Зеленского в Facebook, которое он сделал за одну только субботу. Немногим ранее он заявил о том, что совершенно уверен в возвращении Крыма Украине.
Заявление Зеленского возмутило очень многих. В частности, член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая с трагедией крымский татар знакома по истории собственной семьи, отметила, что за те годы, которые Крым находился в составе Украины, никто не попытался просто извиниться перед депортированными народами, поэтому Киев не имеет морального права поднимать сейчас этот вопрос.
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