"Рада создала нам неудобства, а мы устроим их ей": Зеленский извинился перед украинцами за дату инаугурации

В своем видеообращении, размещенном в Facebook, Зеленский напомнил подписчиками, что всегда настаивал на проведении церемонии в воскресенье, 19 мая. Таким образом он рассчитывал избежать транспортного коллапса на дорогах Киева. Однако Раду эта дата не устроила, и пришлось инаугурацию назначить на будний день – понедельник, 20 мая.

"Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную раду. Рада создала неудобства нам, а мы, обещаю, устроим их ей", — цитирует слова нового украинского лидера телеканал "360".

Как известно, дата проведения инаугурации была камнем преткновения в переговорах между новым президентом Украины и парламентом. По мнению Зеленского, таким образом депутаты пытались избежать угрозы роспуска Рады, перенося церемонию на более поздний срок.

Напомним, это второе скандальное заявление Зеленского в Facebook, которое он сделал за одну только субботу. Немногим ранее он заявил о том, что совершенно уверен в возвращении Крыма Украине.

"Я считаю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с крымскими татарами", — цитирует заявление нового украинского гаранта URA.RU.

Заявление Зеленского возмутило очень многих. В частности, член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая с трагедией крымский татар знакома по истории собственной семьи, отметила, что за те годы, которые Крым находился в составе Украины, никто не попытался просто извиниться перед депортированными народами, поэтому Киев не имеет морального права поднимать сейчас этот вопрос.