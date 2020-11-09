"Работы очень много": Стало известно, чем займётся Кобылкин после ухода из Минприроды

Андрей Турчак отметил, что после ухода из Минприроды Кобылкин станет замруководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму.

Партия уже вовсю готовится к избирательной кампании 2021 года. В рамках этого процесса ей предстоит поддерживать контакты с региональными властями, разрабатывать программы и наиболее важные проекты.

"Убеждён, Дмитрий Николаевич сможет плотно работать с депутатами Госдумы, сенаторами, нашими однопартийцами в регионах. Нам важно дойти до каждого человека. Работы очень много", - пояснил Турчак.

Ранее стало известно, что Кобылкин оставил пост главы Минприроды. Новым министром природных ресурсов стал Александр Козлов, который ранее возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в своё время Козлов занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь", что приняли во внимание депутаты Госдумы, когда согласовывали его кандидатуру на пост главы Минприроды.