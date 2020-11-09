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"Работы очень много": Стало известно, чем займётся Кобылкин после ухода из Минприроды
09 ноября 2020, 19:55 • 92 • Политика
Стало известно, чем займётся бывший министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин после ухода из ведомства. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, у партии сейчас очень много работы и без дела чиновник не останется.
Андрей Турчак отметил, что после ухода из Минприроды Кобылкин станет замруководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму.
Партия уже вовсю готовится к избирательной кампании 2021 года. В рамках этого процесса ей предстоит поддерживать контакты с региональными властями, разрабатывать программы и наиболее важные проекты.
Ранее стало известно, что Кобылкин оставил пост главы Минприроды. Новым министром природных ресурсов стал Александр Козлов, который ранее возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в своё время Козлов занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь", что приняли во внимание депутаты Госдумы, когда согласовывали его кандидатуру на пост главы Минприроды.
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