"Работают в самом пекле": русские военные медики рискуют жизнью в Бергамо - посол РФ в Италии

Посол России в Италии Сергей Разов рассказал в эфире "России-1" о подвиге русских военных медиков, отправившихся на Апеннины для помощи в борьбе с коронавирусом.

Он заметил, что наши специалисты, как и их итальянские коллеги, действуют в Бергамо в очень сложных условиях. Это риск для жизни, но они самоотверженно продолжают свою работу, подчеркнул посол.

Наши работают в самом пекле... Оценить это можно только как героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь, - заявил он.

Ранее русские военные из войск РХБ защиты помогли итальянцам провести полную дезинфекцию уже второго пансионата для пожилых людей в Ломбардии. Сначала они полностью обеззаразили дом отдыха "Мартино Занки" под Бергамо, а затем - "Каза Рипозо". В Сети также появились кадры, запечатлевшие работу русских специалистов.