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"Работают в самом пекле": русские военные медики рискуют жизнью в Бергамо - посол РФ в Италии

30 марта 2020, 17:35  •  120 • В мире
Посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что русские военные медики "работают в самом пекле" в Бергамо, помогая итальянцам в борьбе с коронавирусом. Он отметил героизм наших специалистов, подчеркнув, что они самоотверженно рискуют жизнью и здоровьем.
Посол России в Италии Сергей Разов рассказал в эфире "России-1" о подвиге русских военных медиков, отправившихся на Апеннины для помощи в борьбе с коронавирусом.
Он заметил, что наши специалисты, как и их итальянские коллеги, действуют в Бергамо в очень сложных условиях. Это риск для жизни, но они самоотверженно продолжают свою работу, подчеркнул посол.
Наши работают в самом пекле... Оценить это можно только как героизм наших военнослужащих, иначе не скажешь, - заявил он.
Ранее русские военные из войск РХБ защиты помогли итальянцам провести полную дезинфекцию уже второго пансионата для пожилых людей в Ломбардии. Сначала они полностью обеззаразили дом отдыха "Мартино Занки" под Бергамо, а затем - "Каза Рипозо". В Сети также появились кадры, запечатлевшие работу русских специалистов.

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