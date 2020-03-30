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"Работают в самом пекле": русские военные медики рискуют жизнью в Бергамо - посол РФ в Италии
30 марта 2020, 17:35 • 120 • В мире
Посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что русские военные медики "работают в самом пекле" в Бергамо, помогая итальянцам в борьбе с коронавирусом. Он отметил героизм наших специалистов, подчеркнув, что они самоотверженно рискуют жизнью и здоровьем.
Посол России в Италии Сергей Разов рассказал в эфире "России-1" о подвиге русских военных медиков, отправившихся на Апеннины для помощи в борьбе с коронавирусом.
Он заметил, что наши специалисты, как и их итальянские коллеги, действуют в Бергамо в очень сложных условиях. Это риск для жизни, но они самоотверженно продолжают свою работу, подчеркнул посол.
Ранее русские военные из войск РХБ защиты помогли итальянцам провести полную дезинфекцию уже второго пансионата для пожилых людей в Ломбардии. Сначала они полностью обеззаразили дом отдыха "Мартино Занки" под Бергамо, а затем - "Каза Рипозо". В Сети также появились кадры, запечатлевшие работу русских специалистов.
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