"Работают по повестке": Лондон ведет двойную игру, выполняя указания США по Ирану - МИД РФ

В МИД России высказались о новом предложении Великобритании по ядерной сделке с Ираном. Русские дипломаты считают, что это "двойная игра".

"Москва подозревает, что Лондон, делая заявления о будущем сделки с Ираном, ведёт двойную игру, работает по повестке Вашингтона", - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

До этого премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что на смену СВПД может прийти новое соглашение. Российские дипломаты считают, что это создаёт дополнительные проблемы для спасения ядерной сделки в том виде, как она была заключена в 2015 году.

Напомним, так называемая ядерная сделка была заключена с Ираном в 2015 году шестёркой стран: Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией. Согласно документу, с Тегерана снимали санкции, но он в обмен соглашался на ограничения по своей ядерной программе. Однако, отметим, в мае прошлого года США самовольно в одностороннем порядке покинули договор и заявили о восстановлении санкций против Ирана.

После этого иранские власти заявляли о новом проценте по обогащению урана, вопреки известным пунктам соглашения. Кроме того, Иран сообщил о полученном от США сигнале об "ограниченной операции". Ранее представители властей страны давали европейским странам возможность для определения своих позиций в условиях, когда США в одностороннем порядке вышли из соглашения. В Тегеране подчеркивали: власти страны не позволят США манипулировать и сделают всё возможное для отстаивания собственных интересов.