Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидно...
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
Главная / Политика

"Работают четыре центра спецопераций": Политолог раскрыл источник вбросов о коронавирусе

05 марта 2020, 17:35  •  62 • Политика
Каждый раз на фоне каких-либо чрезвычайных событий внутри страны или в мире Россия сталкивается с кампаниями, призванными посеять панику среди населения. Чаще всего такие действия производятся из-за границы, рассказал Дмитрий Песков. В то же время независимый политолог Александр Асафов назвал четыре центра спецопераций, которые работают над распространением панических настроений среди населения. По словам эксперта, его мнение подкреплено открытыми фактами.
ФСБ ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о вбросах по коронавирусу и источниках этих фейков, также ежедневно ведётся работа в отношении лжеминёров. Песков отметил, что каждый раз, когда Россия сталкивается с какими-нибудь чрезвычайными ситуациями, природными явлениями или происшествиями, подобные кампании идут на регулярной основе.
Причём проистекают они весьма часто из-за рубежа, - отметил он.
В то же время независимый политолог Александр Асафов в программе "Отбой" в эфире радио "Говорит Москва" выразил свою точку зрения касательно источника информационных атак на Россию и в частности, из недавних - на Москву, когда вбрасывались сообщения о якобы критической ситуации, связанной с коронавирусом.
Он отметил, что прямой финансовой выгоды у тех, кто над этим работает, - нет, говоря о монетизации подобных сообщений.
Я знаю, что в одном соседнем государстве люди ходят на работу, чтобы ежедневно создавать эти вещи, - сказал он, имея в виду подобные панические вбросы.
Политолог рассказал о том, что существует четыре центра информационно-психологических операций в составе "сил специальных операций" Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Этих людей консультировали британцы и американские эксперты. Они ежедневно ведут подобную деятельность с "минированием" через ip-телефонию торговых центров. Они также "минируют" станции метро и занимаются посевом таких информационных сообщений - их подготовкой, изготовлением и распространением", - рассказал Асафов.
Он отметил, что об этом было достаточно много обнародовано информации и, на его взгляд, панические сообщения, которые появлялись в Москве о коронавирусе были такой спланированной атакой.
"Люди приходят на работу, наливают себе чаю и начинают деятельность по изготовлению таких материалов, по их трансляции нам с вами, потому что точки "посева" (таких фейков. - Ред.) тоже определяются", - отметил он.
Асафов уточнил, что таких центра четыре.
"Это 16-й центр информационно-психологических специальных операций (ИПСО), 72-й, 74-й во Львовской области и 83-й", - сказал он и добавил, что это довольно широко известно в связи с тем, что эти структуры в своё время взламывались и была получена информация.
Политолог отметил, что высказывает свою точку зрения, которая, однако, подкреплена известными фактами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
05 марта 2020, 02:35
"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии
05 марта 2020, 13:35
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидность Киева вскрыли простым вопросом
05 марта 2020, 09:35
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
05 марта 2020, 11:35
Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения
05 марта 2020, 00:35
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем
05 марта 2020, 09:35
В России появился "русский Трамп". Политологи делают прогнозы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2020, 14:35
Сирия, 2 марта: успех сопутствует войскам Асада в Идлибе
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
04 марта 2020, 20:35
"Россия вышла на поле боя": В турецкой армии - стресс, в СМИ - истерия
29 февраля 2020, 22:09
"Только попробуйте поднять хоть один самолёт в воздух": Кедми объяснил, как России урезонить Турцию
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.