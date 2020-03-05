"Работают четыре центра спецопераций": Политолог раскрыл источник вбросов о коронавирусе

ФСБ ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о вбросах по коронавирусу и источниках этих фейков, также ежедневно ведётся работа в отношении лжеминёров. Песков отметил, что каждый раз, когда Россия сталкивается с какими-нибудь чрезвычайными ситуациями, природными явлениями или происшествиями, подобные кампании идут на регулярной основе.

Причём проистекают они весьма часто из-за рубежа, - отметил он.

В то же время независимый политолог Александр Асафов в программе "Отбой" в эфире радио "Говорит Москва" выразил свою точку зрения касательно источника информационных атак на Россию и в частности, из недавних - на Москву, когда вбрасывались сообщения о якобы критической ситуации, связанной с коронавирусом.

Он отметил, что прямой финансовой выгоды у тех, кто над этим работает, - нет, говоря о монетизации подобных сообщений.

Я знаю, что в одном соседнем государстве люди ходят на работу, чтобы ежедневно создавать эти вещи, - сказал он, имея в виду подобные панические вбросы.

Политолог рассказал о том, что существует четыре центра информационно-психологических операций в составе "сил специальных операций" Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Этих людей консультировали британцы и американские эксперты. Они ежедневно ведут подобную деятельность с "минированием" через ip-телефонию торговых центров. Они также "минируют" станции метро и занимаются посевом таких информационных сообщений - их подготовкой, изготовлением и распространением", - рассказал Асафов.

Он отметил, что об этом было достаточно много обнародовано информации и, на его взгляд, панические сообщения, которые появлялись в Москве о коронавирусе были такой спланированной атакой.

"Люди приходят на работу, наливают себе чаю и начинают деятельность по изготовлению таких материалов, по их трансляции нам с вами, потому что точки "посева" (таких фейков. - Ред.) тоже определяются", - отметил он.

Асафов уточнил, что таких центра четыре.

"Это 16-й центр информационно-психологических специальных операций (ИПСО), 72-й, 74-й во Львовской области и 83-й", - сказал он и добавил, что это довольно широко известно в связи с тем, что эти структуры в своё время взламывались и была получена информация.

Политолог отметил, что высказывает свою точку зрения, которая, однако, подкреплена известными фактами.