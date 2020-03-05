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"Работают четыре центра спецопераций": Политолог раскрыл источник вбросов о коронавирусе
05 марта 2020, 17:35 • 62 • Политика
Каждый раз на фоне каких-либо чрезвычайных событий внутри страны или в мире Россия сталкивается с кампаниями, призванными посеять панику среди населения. Чаще всего такие действия производятся из-за границы, рассказал Дмитрий Песков. В то же время независимый политолог Александр Асафов назвал четыре центра спецопераций, которые работают над распространением панических настроений среди населения. По словам эксперта, его мнение подкреплено открытыми фактами.
ФСБ ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о вбросах по коронавирусу и источниках этих фейков, также ежедневно ведётся работа в отношении лжеминёров. Песков отметил, что каждый раз, когда Россия сталкивается с какими-нибудь чрезвычайными ситуациями, природными явлениями или происшествиями, подобные кампании идут на регулярной основе.
В то же время независимый политолог Александр Асафов в программе "Отбой" в эфире радио "Говорит Москва" выразил свою точку зрения касательно источника информационных атак на Россию и в частности, из недавних - на Москву, когда вбрасывались сообщения о якобы критической ситуации, связанной с коронавирусом.
Он отметил, что прямой финансовой выгоды у тех, кто над этим работает, - нет, говоря о монетизации подобных сообщений.
Политолог рассказал о том, что существует четыре центра информационно-психологических операций в составе "сил специальных операций" Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Этих людей консультировали британцы и американские эксперты. Они ежедневно ведут подобную деятельность с "минированием" через ip-телефонию торговых центров. Они также "минируют" станции метро и занимаются посевом таких информационных сообщений - их подготовкой, изготовлением и распространением", - рассказал Асафов.
Он отметил, что об этом было достаточно много обнародовано информации и, на его взгляд, панические сообщения, которые появлялись в Москве о коронавирусе были такой спланированной атакой.
"Люди приходят на работу, наливают себе чаю и начинают деятельность по изготовлению таких материалов, по их трансляции нам с вами, потому что точки "посева" (таких фейков. - Ред.) тоже определяются", - отметил он.
Асафов уточнил, что таких центра четыре.
"Это 16-й центр информационно-психологических специальных операций (ИПСО), 72-й, 74-й во Львовской области и 83-й", - сказал он и добавил, что это довольно широко известно в связи с тем, что эти структуры в своё время взламывались и была получена информация.
Политолог отметил, что высказывает свою точку зрения, которая, однако, подкреплена известными фактами.
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