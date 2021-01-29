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"Работайте, братья...": Сибирский учёный попросил силовиков уберечь Россию

29 января 2021, 21:05  •  113 • Политика
Научный сотрудник, кандидат физико-математических наук из Новосибирска обратился в коротком видео к силовикам с призывом уберечь Россию. Он призвал: "Работайте, братья..."
Научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Демид из города Новосибирска записал короткое видео от имени сибирских учёных в поддержку российских силовиков, следивших за порядком на несанкционированных акциях протеста 23 января.
"Хочу обратиться к нашим уважаемым силовикам: работайте, братья! Не дайте ввергнуть нашу страну в хрен пойми что!" - сказал Демид.
Ролик размещён в Telegram-канале "Орда". Автор канала коротко заметил, что лучше слушать учёных, нежели тиктокеров, по которым "Матросская Тишина-хаус плачет".

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