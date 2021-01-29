"Работайте, братья...": Сибирский учёный попросил силовиков уберечь Россию

Научный сотрудник, кандидат физико-математических наук Демид из города Новосибирска записал короткое видео от имени сибирских учёных в поддержку российских силовиков, следивших за порядком на несанкционированных акциях протеста 23 января.

"Хочу обратиться к нашим уважаемым силовикам: работайте, братья! Не дайте ввергнуть нашу страну в хрен пойми что!" - сказал Демид.

Ролик размещён в Telegram-канале "Орда". Автор канала коротко заметил, что лучше слушать учёных, нежели тиктокеров, по которым "Матросская Тишина-хаус плачет".