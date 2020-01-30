"Работать, засучив рукава": Новый глава Чувашии проведёт инвентаризацию в регионе для выполнения плана Путина

Врио главы Чувашии Олег Николаев намерен привлечь внутренние резервы региона, то есть молодых людей, для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил РИА ФАН.

Как подчеркнул Николаев, первой задачей является инвентаризация всех планов и программ, которые сейчас действуют в Чувашии. Чиновникам необходимо оценить, способны ли они достичь тех результатов и целей, что поставил глава государства. В случае необходимости планы необходимо скорректировать в кратчайшие сроки и переформировать команду, включая региональное правительство.

"И работать, засучив рукава, объединяя всех, на достижение этих целей.... Насколько команда будет обновлена - зависит от результатов так называемой инвентаризации. Очевидно, что, когда мы обозначим новые задачи, будем смотреть, насколько способны эти люди, ответственные на конкретных позициях, их решить. Затем будем принимать решение", - пояснил он.

Глава региона также указал на то, что в поиске новых кадров поможет программа "Лидеры России". Это позволяет надеяться на то, что все позиции будут закрыты компетентными управленцами.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Поводом стала серия скандалов, которую спровоцировал чиновник. В частности, во время вручения новой техники Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать, чтобы получить ключи от машины.