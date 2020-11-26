Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

"Работать будет": Собянин пообещал не оставлять Москву без метро в Новый год

26 ноября 2020, 23:30  •  52 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Новый год столичное метро будет работать всю ночь. Планов "закрывать" город или отдельные секторы экономики нет, добавил он.
В Новый год метро Москвы будет работать всю ночь, "закрывать" его не планируется. С таким заявлением выступил лично мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, система здравоохранения в столице пока справляется с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Однако ситуация с каждым днём становится всё более напряжённой.
В связи с этим в Москве запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от COVID-19 в аптеках. Планов "закрывать" город или отдельные секторы экономики нет. Массово переводить на дистанционное обучение учащихся 1–5-х классов также не планируется.
"Метро в новогоднюю ночь будет работать", - заверил Сергей Собянин.
Напомним, что в Москве на сегодняшний день действуют одни из самых строгих ограничительных мер против распространения COVID-19. В связи с этим ходит множество слухов о том, что москвичей могут оставить без Нового года.
"Слухи ходят словно мухи. Таких планов нет", - заявил мэр Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 07:00
Скабеева продолжает троллить оскорбившего Россию Гордона: "Реально псих Дима" счастлив..."
26 ноября 2020, 03:20
Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 10:40
Кравчук устроил истерику на переговорах по Донбассу
26 ноября 2020, 18:00
По 50 тысяч за "голову": На раскопавших могилы советских солдат объявили "охоту"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
24 ноября 2020, 05:30
Сатановский за Путина ответил Богдану: "Надо пересмотреть не Минские, а Беловежские соглашения"
24 ноября 2020, 05:30
Скоро в Москве? Взявшая интервью у Путина журналистка сбежала с детьми из Нью-Йорка
26 ноября 2020, 00:35
Россия на пороге научного прорыва в космосе
24 ноября 2020, 16:30
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
25 ноября 2020, 06:15
Американцы чудом избежали ракетного удара России: "Когда кто-то подходит к нашей границе..."
21 ноября 2020, 15:10
Русские сбегут из Приднестровья при одном условии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.