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"Работать будет": Собянин пообещал не оставлять Москву без метро в Новый год
26 ноября 2020, 23:30 • 52 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Новый год столичное метро будет работать всю ночь. Планов "закрывать" город или отдельные секторы экономики нет, добавил он.
В Новый год метро Москвы будет работать всю ночь, "закрывать" его не планируется. С таким заявлением выступил лично мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, система здравоохранения в столице пока справляется с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Однако ситуация с каждым днём становится всё более напряжённой.
В связи с этим в Москве запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от COVID-19 в аптеках. Планов "закрывать" город или отдельные секторы экономики нет. Массово переводить на дистанционное обучение учащихся 1–5-х классов также не планируется.
Напомним, что в Москве на сегодняшний день действуют одни из самых строгих ограничительных мер против распространения COVID-19. В связи с этим ходит множество слухов о том, что москвичей могут оставить без Нового года.
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