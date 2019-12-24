Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналист...
"Нарушение суверенитета Украины!" Западные СМИ возмутились открытием &...
МИД Украины выразил протест из-за запуска ж/д части Крымского моста
На Украине рассказали о демонтаже герба СССР со статуи «Родина-мать»
Главная / Политика

"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США

24 декабря 2019, 01:09  •  99 • Политика
Оператор "Северного потока - 2" прокомментировал санкции США. "Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода", - сказал официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер.
Nord Stream 2 AG, компания - оператор "Северного потока - 2", прокомментировал вступление в силу санкций США против российского газопровода. В компании заявили, что продолжают работы по скорейшему запуску трубопровода.
Отмечается, что компании осталось уложить всего примерно 160 километров трубы. Это примерно 6,95% от общей протяжённости газопровода, которая составляет 2460 километров.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер подчёркивает, что скорейшая постройка газопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы и европейских потребителей. Также "Северный поток - 2" будет способствовать конкуренции экономики Евросоюза и исполнению обязательств по защите климата.
"Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода", - гласит официальное сообщение.
Санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" подписаны президентом США Дональдом Трампом 20 декабря. В связи с этим компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, прекратила все работы в Балтийском море и отозвала спецсуда укладки труб.
В Москве уже отреагировали на это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона неприемлемыми и пообещал, что Россия обязательно на это ответит.
В Берлине также не оставили действия США без внимания. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер заявила, что немецкое правительство внимательно изучит новый американский закон и примет соответствующие действия.
Напомним, что США выступают против российского газопровода, так как сами хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Проблема в том, что для этого требуются дорогие терминалы, а также доставка через океан. Российский газ по трубопроводу даже с наценкой стоит в разы дешевле. В этой связи Вашингтон задействовал методы нечестной конкуренции в виде санкционного и политического давления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 18:39
"Ещё бы Шрёдера шпионом назвали": Сети насмешила новость про "шпиона Путина" в Европе
23 декабря 2019, 13:24
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
23 декабря 2019, 19:54
Медведев назвал условие снятия санкций с Украины
23 декабря 2019, 21:54
"Как можно защищать честь страны без флага?" Спортсмены поспорили о "пяти кругах WADA"
23 декабря 2019, 21:54
"Знает о минах чуть ли не больше, чем эксперт": Путин удивил журналистов во время визита на остров Гогланд
23 декабря 2019, 21:54
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 12:09
"Арестовать депутатов…", "визг поднимется до ультразвука": Как Россия может "ударить" США - опрос Коротченко
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
20 декабря 2019, 09:24
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.