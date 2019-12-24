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"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США
24 декабря 2019, 01:09 • 99 • Политика
Оператор "Северного потока - 2" прокомментировал санкции США. "Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода", - сказал официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер.
Nord Stream 2 AG, компания - оператор "Северного потока - 2", прокомментировал вступление в силу санкций США против российского газопровода. В компании заявили, что продолжают работы по скорейшему запуску трубопровода.
Отмечается, что компании осталось уложить всего примерно 160 километров трубы. Это примерно 6,95% от общей протяжённости газопровода, которая составляет 2460 километров.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер подчёркивает, что скорейшая постройка газопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы и европейских потребителей. Также "Северный поток - 2" будет способствовать конкуренции экономики Евросоюза и исполнению обязательств по защите климата.
Санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" подписаны президентом США Дональдом Трампом 20 декабря. В связи с этим компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, прекратила все работы в Балтийском море и отозвала спецсуда укладки труб.
В Москве уже отреагировали на это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона неприемлемыми и пообещал, что Россия обязательно на это ответит.
В Берлине также не оставили действия США без внимания. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер заявила, что немецкое правительство внимательно изучит новый американский закон и примет соответствующие действия.
Напомним, что США выступают против российского газопровода, так как сами хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Проблема в том, что для этого требуются дорогие терминалы, а также доставка через океан. Российский газ по трубопроводу даже с наценкой стоит в разы дешевле. В этой связи Вашингтон задействовал методы нечестной конкуренции в виде санкционного и политического давления.
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