"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2" ответил на санкции США

Nord Stream 2 AG, компания - оператор "Северного потока - 2", прокомментировал вступление в силу санкций США против российского газопровода. В компании заявили, что продолжают работы по скорейшему запуску трубопровода.

Отмечается, что компании осталось уложить всего примерно 160 километров трубы. Это примерно 6,95% от общей протяжённости газопровода, которая составляет 2460 километров.

Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер подчёркивает, что скорейшая постройка газопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы и европейских потребителей. Также "Северный поток - 2" будет способствовать конкуренции экономики Евросоюза и исполнению обязательств по защите климата.

"Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода", - гласит официальное сообщение.

Санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" подписаны президентом США Дональдом Трампом 20 декабря. В связи с этим компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, прекратила все работы в Балтийском море и отозвала спецсуда укладки труб.

В Москве уже отреагировали на это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона неприемлемыми и пообещал, что Россия обязательно на это ответит.

В Берлине также не оставили действия США без внимания. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер заявила, что немецкое правительство внимательно изучит новый американский закон и примет соответствующие действия.

Напомним, что США выступают против российского газопровода, так как сами хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Проблема в том, что для этого требуются дорогие терминалы, а также доставка через океан. Российский газ по трубопроводу даже с наценкой стоит в разы дешевле. В этой связи Вашингтон задействовал методы нечестной конкуренции в виде санкционного и политического давления.