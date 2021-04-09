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"Работает без сбоев": Роскомнадзор разоблачил фейк о сбое в системе "суверенного интернета"
09 апреля 2021, 16:35 • 97 • Политика
Роскомнадзор опроверг публикации о сбоях у операторов связи из-за его оборудования. В ведомстве рассказали, как всё было на самом деле.
Информация о сбое в работе оборудования, обеспечивающего "суверенный интернет", оказалась фейком. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора, комментируя сообщения, появившиеся в СМИ.
Речь идёт о технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ), установленных в рамках закона о суверенном интернете. Система должна защитить Россию на случай, если Запад попытается отключить нашу страну от Сети. В газете "Коммерсантъ" появился материал, в котором утверждалось, что в ТСПУ якобы произошёл сбой.
- сообщает Роскомнадзор.
В ведомстве уточнили, что в апреле действительно была зафиксирована потеря связи с ТСПУ на двух узлах связи в Санкт-Петербурге. Однако расследование показало, что узлы были отключены оператором связи "Обит".
У этого оператора возникла авария на узле связи, и он попытался её решить путём отключения оборудования ТСПУ, никого при этом заранее не уведомив. Что не помогло решить проблему.
- цитирует ТАСС пояснение Роскомнадзора.
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