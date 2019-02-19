"Работа ЕС над Альянсом с Россией поставила бы Трампа на место": Bloomberg рассказал о возможной роли Кремля

Обозреватель Bloomberg выпустил материал, где пришел к выводу, что "работа ЕС над Альянсом с Россией поставила бы Трампа на место". Но при этом же делает вывод, что Кремль упустил свой исторический шанс воздействовать на зависимую от Вашингтона Европу.

Леонид Бершидский написал материал для Bloomberg, где подчеркнул, что хоть Европа и недовольна политикой Трампа, но это не толкнёт ЕС "в объятия России". После чего изложил, почему призывы Москвы к новой архитектуре безопасности в Европе не находят отклика у политической элиты ЕС.

Прежде всего автор считает, что из-за ситуации с Трампом Россия упускает историческую возможность. "Если бы президент Владимир Путин не превратил Россию в ненадёжного партнёра для соседей, у него были бы все возможности осуществить свою заветную мечту — заменить США в роли гаранта безопасности Европы", - полагает Бершидский.

Он также напоминает, насколько США "набили оскомину" ЕС: только с начала года американцы уже успели потребовать от Европы заблокировать "Северный поток - 2", выйти из соглашения по Ирану и ограничить доступ к рынку для китайских компаний, в частности, Huawei.

Автор считает, что если бы у Европы не было зависимости от Вашингтона, то в США "поумерили свои аппетиты". Возможно, даже начали разговаривать с европейцами, как с равными.

Автор ссылается на опросы общественного мнения, по которому количество проамерикански настроенных людей стремительно падает в странах Европы. Так, по данным DeutschlandTrend, до избрания Трампа более 50% немцев считали США надёжным партнёром, теперь — 24%. Эти же исследования говорят, 35% жителей Германии питают доверие к России и 28% — к Китаю.

В статье указывается, что невооружённым глазом видны "трещины в трансатлантическом Альянсе. Они были одним из лейтмотивов Мюнхенской конференции и проявились, когда вице-президент США Майк Пенс зачитал приветствия Трампа, вместо аплодисментов он услышал повисшую в зале тишину.

Таким образом, по мнению обозревателя, встает вопрос о том, что Европе нужен "противовес" американскому влиянию. Он напоминает, что помимо собственной безопасности и экономической стабильности, на европейских странах весит ответственность за гарантирование мира на Балканах, Ближнем Востоке, в Северной Африке, на постсоветском пространстве, подавление угроз по типу "Исламского государства"*.

Бершидский напомнил, что Москва с конца прошлого века предлагает Европе "новую архитектуру безопасности": уменьшение влияния НАТО и расширением ОБСЕ. На Мюнхенской конференции глава МИД России Сергей Лавров призвал к более тесному российско-европейскому сотрудничеству в области экономики и безопасности. Но как считает автор, эти призывы не нашли отклика.

По мнению обозревателя, для этого есть простая причина: ЕС "основан на ценностях и правилах" и не доверяет сильным лидерам.

Как считает автор, ЕС недовольны существующей в России системой правосудия и свободы СМИ. После чего ситуация с Украиной и Крымом сильно ухудшила взаимоотношение.

Бершидский уверен, что Путин "оказал себе медвежью услугу", как пишет автор, "напав на Украину".

Он также полагает, что России нужно "серьёзно относиться к демократическим институтам".

В заключении он приходит к выводу, что если бы Россия была "демократической", то эпоха Трампа принесла бы её "уникальную возможность" изменить европейскую систему безопасности.

"С точки зрения европейцев, работа над Альянсом с Россией не просто поставила бы Трампа на место, но и заставила бы будущих американских лидеров относиться к Европе более уважительно", — пишет Бершидский.



* Запрещенная в России организация.

Информация предоставлена RT.