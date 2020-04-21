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"Р-р-работает гениально!": Как русский акцент спасает в опасных районах США
21 апреля 2020, 12:10 • 76 • В мире
Американский комик рассказал, как спастись в опасных районах США с помощью русского акцента. По словам артиста, этот лайфхак работает гениально, поскольку русские - "самые пугающие". Разместил отрывок выступления комика первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов на своей странице в Twitter. Перевёл выступление на русский язык актёр и телеведущий Андрей Бочаров.
На страничке в Twitter первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова появился забавный ролик с отрывком выступления американского комика. Стендапер поделился со зрителями лайфхаком - что делать, если ты оказался в опасных подворотнях США. Так, по мнению артиста, самое лучшее - это изображать русский акцент.
"Если мне показалось, что кто-то может меня избить или ограбить, я изображаю русский акцент", - заявил комик.
По его словам, если к нему подходят два подозрительных типа и спрашивают что-то из разряда: "эй, пацанчик, ты чё, районы попутал?" - стендапер отвечает им с акцентом.
"Р-р-работает гениально!" - уверяет юморист.
Дальше в видео рассказывается о ситуации, если этот мужчина вдруг потеряется в городе. Он признаётся, что никогда и ни при каких условиях не спросит дорогу у русского.
"Из всех белых русские - самые пугающие", - считает комик.
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