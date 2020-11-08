"Пытки, расстрелы и обезглавливание": Ереван набросился с обвинениями на Баку

Воюющие с азербайджанской стороны применяют методы террористических группировок. Об этом в ходе видеоконференции заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. На заседании Совета глав правительств СНГ обвинили Баку в потворствовании проникновению боевиков в страны содружества.

Армянский политик заявил, что "пытки, расстрелы и обезглавливание пленных, глумление над телами погибших - на совести руководства Азербайджана целый ряд военных преступлений".

В Армении также не преминули напомнить, что из Азербайджана при поддержке Турции продолжаются нападения на города непризнанного Нагорного Карабаха. Григорян указал, что в ходе боёв ударам подверглись все населённые пункты региона.

Вице-премьер настаивает на том, что "Азербайджану давно пора понять, что военного решения нагорно-карабахской проблемы не существует и что площадка СНГ - не место для распространения лжи и фальсификаций".

Напомним, что ранее Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны о том, что азербайджанские ВС обстреливают город Степанакерт в Карабахе.