"Пытаются щемить": Шахназаров словами Черчилля объяснил, почему допинговый скандал случился снова

Ранее британское издание Telegraph сообщило, что нам опять грозят отстранением от Олимпиады. На сей раз от Олимпиады-2020, которая должна пройти в Японии.

По сведениям английских журналистов, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь подозревает нашу страну. На сей раз речь идёт о том, что Московская антидопинговая лаборатория якобы подделала данные, прежде чем передать их зарубежным коллегам. Причём эти данные использовали последние полтора года с одной-единственной целью – чтобы затемнить и запутать коллег.

Дескать, Россия пытается скрыть систематическое и постоянное употребление допинга спортсменами от Ромула до наших дней. Напомним, что после трёх лет допингового скандала осенью 2018 года WADA восстановила статус РУСАДА. Одним из условий восстановления этого статуса стало предоставление данных Московской антидопинговой лаборатории за последние годы. В январе 2019 года эти данные, как и обещано, были переданы международной организации.

Тогда же, в начале года, о прорыве в отношениях с международными спортивными организациями по части допинга говорил и пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков. Хотелось верить, что тема закрыта. Однако в течение весны и лета тревожные сигналы продолжали поступать. Спортивный арбитражный суд обвинял наших соотечественников в употреблении допинга, а президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин предлагал смотреть в будущее трезво и не питать особых иллюзий. "Будут и другие фамилии, – говорил он, – которых ещё могут обвинить".

В разговоре с корреспондентом телеканала Царьград Карен Шахназаров отметил, что у него есть большие подозрения – посредством очередного допингового скандала на Россию пытаются надавить в политическом плане.

"Именно щемить пытаются. Но это изначально было понятно. У меня ощущение, что это политика", - сказал он.

По мнению Шахназарова, подобный прессинг сказывается не только на спортсменах, но и на общем моральном климате в стране. "Это люди популярные, они, строго говоря, имеют влияние на общественное мнение, это раскалывает общество, вносит элемент изоляции. Мне кажется, это всё достаточно продуманно", - объяснил директор "Мосфильма".

Хотя Шахназаров уверен, что в ответ необходимо реагировать, но сильно сомневается в том, что Россия сможет организовать свою Олимпиаду. "Когда СССР был, это было возможно. Потому что у СССР было большое количество союзников и стран, которые он контролировал. Причём эти страны были лидерами в спортивной области. И если СССР мог себе позволить в своё время, то у нас это вряд ли получится", - поясняет он.

При этом, по мнению Шахназарова, должна быть выработана какая-то политика в отношении допинговых скандалов. Он напоминает, что еще перед Олимпиадой, когда впервые зазвучали такие обвинения, нужно было просто отказаться от участия в состязаниях.

"Всё равно страна остаётся большой спортивной державой, и неучастие России в таком крупном соревновании как Олимпиада, в принципе, нивелирует ее результаты. Это наносит ущерб. Может, если бы тогда пошли на это, тогда сегодня не было бы продолжения. Как говорил Черчилль, если получаешь бесчестие, получаешь и войну", - резюмировал собеседник.