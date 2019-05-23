"Пытаются продлить свою политическую жизнь": Зеленский призвал украинцев "наказать" Раду, "прокатившую" его законопроект о выборах

В обращении Зеленский предложил жителям Украины "не поддерживать" старых политиков, которые "за гречку и деньги" снова попытаются "пролезть" в украинский парламент.

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля", - написал новый президент.

Напомним, 22 мая Верховная рада отказалась включить в повестку дня для рассмотрения законопроект о выборах, который внес новый президент Владимир Зеленский. За документ проголосовали всего 92 депутата, тогда как для рассмотрения законопроекта требовалось набрать не менее 226 голосов.

Среди нововведений, которые предлагал президентский законопроект, был отказ от мажоритарной системы, а также снижение проходного барьера с 5 до 3%. Сейчас выборы в украинский парламент проходят по смешанной системе: депутатов избирают и по партийным спискам, и по округам. Зеленский же предложил выбирать депутатов только по партийным спискам.

По мнению экспертов, желание Зеленского изменить систему прохождения в Раду вполне объяснимо. Дело в том, что у нового президента нет своих депутатов-одномандатников.

А то же время, Зеленский не предлагает сделать открытыми партийные списки кандидатов, хотя именно это он и предлагал.

Нежелание депутатов голосовать за законопроект тоже имеет объяснение: большинство из них не желают идти на перевыборы, при этом многие имеют обязательства перед теми округами, от которых выдвигались.