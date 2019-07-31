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"Пытаются получить разведданные": Пентагон собирает информацию о снабжении Севера России для нужд своей армии
31 июля 2019, 08:39 • 80 • В мире
Оборонное логистическое агентство Пентагона вознамерилось провести изучение инфраструктуры и источников снабжения территорий Северного полярного круга, в том числе, и портов России. "Таким образом они пытаются получить дополнительные разведданные", - уверен военный эксперт Виктор Литовкин.
Исполнители, которых ищут американцы, должны будут провести соответствующие исследования, а затем по ним составить доклады. Пентагон очень интересует, какими путями в те или иные указанные места доставляется вода, еда, одежды, лекарства и топливо.
Помимо этого, в докладах должны быть указаны наиболее используемые автодороги, порты, аэропорты, а также железные дороги.
В список точек Северного полярного круга, которые интересуют США, входят Ямало-Ненецкая АО, Республика Саха, Новосибирские острова, а также Мурманская область и Северная Земля. Помимо этого в перечне стран можно увидеть Гренландию, Аляску, Канаду, Норвегию, Швецию, Исландию и Финляндию.
По версии Пентагона, такие доклады нужны для "Программы расширения промышленной базы", а цель ее – "содействие ВС США и работам по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в целях обеспечения возможности использовать эти коммерческие мощности в случае необходимости".
По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, под видом "исследования" Пентагон, который в последние годы интересуется этим регионом все более активно, через подобные доклады пытается получить дополнительные секретные разведданные.
Казалось бы, информацию по всем пунктам, указанным в документе, Пентагон мог бы получить по официальным каналам и правительства России. И она была бы предоставлена без нарушения интересов безопасности собственного государства.
По словам военного специалиста, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексе Леонкова, подобные документы стали появляться в недрах Пентагона на фоне усиления интереса США к Арктике. Недаром Вашингтон утверждает, что арктический регион уже не зона мирного освоения, а место, где сходятся стратегические интересы Америки.
Именно поэтому в военном ведомстве США проводят исследования для оценки состояния и возможности американской армии обеспечить присутствие США в Арктике. Однако проводить какие-либо полномасштабные операции в регионе США не могут из-за отсутствия соответствующих кораблей. Как известно, у американцев есть только один ледокол, а необходимо по крайней мере шесть. Нет у них в этом регионе и глубоководных портов.
Как пишет The Washington Times, в марте текущего года глава Северного командования ВС США Терренс О'Шонесси выступил в комитете по обороне с драматичной речью. По его словам, Москва впервые разворачивает обычные, а не ядерные ракеты, которые впервые будут способны поражать цели в глубине территории США.
Усиление российского арктического военного флота, вооружённого высокоточными крылатыми ракетами, имеет своей целью воспользоваться "слабостями Канады и США в подходе к Северу", - считает О'Шонесси.
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