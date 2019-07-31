"Пытаются получить разведданные": Пентагон собирает информацию о снабжении Севера России для нужд своей армии

Исполнители, которых ищут американцы, должны будут провести соответствующие исследования, а затем по ним составить доклады. Пентагон очень интересует, какими путями в те или иные указанные места доставляется вода, еда, одежды, лекарства и топливо.

Помимо этого, в докладах должны быть указаны наиболее используемые автодороги, порты, аэропорты, а также железные дороги.

В список точек Северного полярного круга, которые интересуют США, входят Ямало-Ненецкая АО, Республика Саха, Новосибирские острова, а также Мурманская область и Северная Земля. Помимо этого в перечне стран можно увидеть Гренландию, Аляску, Канаду, Норвегию, Швецию, Исландию и Финляндию.

По версии Пентагона, такие доклады нужны для "Программы расширения промышленной базы", а цель ее – "содействие ВС США и работам по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в целях обеспечения возможности использовать эти коммерческие мощности в случае необходимости".

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, под видом "исследования" Пентагон, который в последние годы интересуется этим регионом все более активно, через подобные доклады пытается получить дополнительные секретные разведданные.

Казалось бы, информацию по всем пунктам, указанным в документе, Пентагон мог бы получить по официальным каналам и правительства России. И она была бы предоставлена без нарушения интересов безопасности собственного государства.

"Но есть информация, которая составляет государственную тайну, и американцам эти данные предоставлять никто не собирается, тем более что они называют в своих доктринальных документах Россию врагом", — подчеркнул эксперт.

По словам военного специалиста, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексе Леонкова, подобные документы стали появляться в недрах Пентагона на фоне усиления интереса США к Арктике. Недаром Вашингтон утверждает, что арктический регион уже не зона мирного освоения, а место, где сходятся стратегические интересы Америки.

Именно поэтому в военном ведомстве США проводят исследования для оценки состояния и возможности американской армии обеспечить присутствие США в Арктике. Однако проводить какие-либо полномасштабные операции в регионе США не могут из-за отсутствия соответствующих кораблей. Как известно, у американцев есть только один ледокол, а необходимо по крайней мере шесть. Нет у них в этом регионе и глубоководных портов.

"В настоящее время Соединенные Штаты интересуются такой информацией, чтобы в будущем на её основе строить свои стратегические планы", — подчеркнул военный эксперт в беседе с RT.

Как пишет The Washington Times, в марте текущего года глава Северного командования ВС США Терренс О'Шонесси выступил в комитете по обороне с драматичной речью. По его словам, Москва впервые разворачивает обычные, а не ядерные ракеты, которые впервые будут способны поражать цели в глубине территории США.

"Ракеты могут быть выпущены далеко от границ США. Они имеют увеличенную дальность и точность в сравнении со своими предшественниками, что позволяет им наносить удары по Северной Америке далеко за пределами радиолокационного охвата NORAD",— сказал американский генерал.

Усиление российского арктического военного флота, вооружённого высокоточными крылатыми ракетами, имеет своей целью воспользоваться "слабостями Канады и США в подходе к Северу", - считает О'Шонесси.