"Пытаются навязать чуждую систему ценностей": Шойгу призвал противостоять "враждебным силам"

Российский министр обороны предупредил о "враждебных силах", которые старательно пытаются нам навязать совершенно "чуждую систему ценностей", а кроме всего прочего, пытаются также переписать историю.

"Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, - заявил Шойгу на очередной коллегии. - Они стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить её достижения".

О каких именно силах идёт речь, он не уточнил. Но напомнил, что сейчас важно воспитывать сильного духом воина, который сможет противостоять всем попыткам воздействовать на сознание.

Порядок везде

Сергей Шойгу, что называется, смотрит не только "на ту сторону", но и наводит порядок в собственном строю. Так, ранее сообщалось, что министр устроил разнос подчинённым. Шойгу раскритиковал командиров за неуважение к личному времени своих подчинённых. Главу военного ведомства вывело из себя, что военачальники устраивают совещания до полуночи и заставляют их работать в выходные и праздники.

Шойгу пообещал следить за систематическим нарушением регламента.

"Когда возникают срочные задачи - это один разговор, но самодурства и чванства не потерплю", - подчеркнул он.

В соцсетях пользователи поддержали министра, устроившего справедливый разнос подчинённым. А некоторые даже заговорили о высокой миссии, которую выполняет Шойгу.

"Знаете, что делает Шойгу? Вам не понять, потому что у вас просто нет такого в анамнезе, - он возвращает Русской армии чувство собственного достоинства. Это дорогого стоит", - считает автор телеграм-канала @fuckyouthatswhy.

Не наш метод

О проблеме попыток влияния на Россию через чуждую систему ценностей говорил сегодня и президент России Владимир Путин. Он озвучил свою позицию касаемо либерализма. Подчеркнул, что видит, как его "пытаются пощипывать" в контексте высказываний о либеральном политическом пути. Однако это не значит, что такие "пощипывания" изменят точку зрения президента.

"...Ничего против либерализма не имею, - сказал Путин, добавив. - Но у нас есть свои традиции".

Владимир Путин выдвинул тезис о либерализме в интервью газете Financial Times перед саммитом G20. Президент России подчеркнул - любые точки зрения имеют право на существование. Однако никто не должен отрицать, что точка зрения не должна приниматься, как закон, особенно если она затрагивает интересы основной части населения. Если учитывать и то и другое, никаких внутриполитических потрясений не случится.

Говоря о собственных культурных ценностях России и традициях, Путин подчеркнул:

"Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований".