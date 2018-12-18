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"Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы" — Полянский раскрыл намерения Киева

18 декабря 2018, 11:39  •  162 • В мире
Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил: “Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября — можете сами в этом убедиться”. Он уверен, что Киев планировал принести в жертвы экипажи трех судов в Чёрном море.
Министерство обороны Украины засекретило все документы по инциденту в Керченском проливе, в этом уверен заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

“Пытаясь замести следы, Минобороны Украины засекретило материалы по событиям 25 ноября — можете сами в этом убедиться”, - цитирует его издание Украина. Ру.
Полянский заявил, что Киев с самого начала планировал отправить экипажи всех трёх судов под российский огонь, перед находящимися на суднах была поставлена задача начать перестрелку с российскими пограничниками.
Полянский подтвердил, что российская сторона готова юридически подтвердить провокационные действия Киева и нарушение им устава ООН и норм международного права.
Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу России, в результате чего российская сторона их задержала. Глава Украины Пётр Порошенко объявил военное положение и попросил помощи у Запада.

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