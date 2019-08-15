"Пытался продать дом": У погибшего солиста The Prodigy были огромные долги - СМИ

Британская The Sun сообщает, что солист The Prodigy Кит Флинт, который свел счеты с жизнью, успел до этого "накопить 7,3 миллиона фунтов долгов по различным кредитам и налоговым отчислениям".

Издание ссылается на неназванный источник, обладающий официальными данными. Собеседник рассказывает, что сразу после гибели Флинта его состояние оценивалось в 11,6 млн фунтов. После того как все финансовые обязательства были погашены, осталось чуть более 4 млн фунтов.

Среди прочих указываются "большие долги" его сети пабов De Bohun Inns Limited. Также источник отметил, что буквально за несколько дней до своей гибели Флинт выставил на продажу свое поместье в Данмоу в графстве Эссекс, который стоит около 1,5 млн фунтов.

О трагедии стало известно 4 марта. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи.