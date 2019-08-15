Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нафтогазу ничего не светит: Эксперт предсказал Украине провал в судебной тяжбе с...
Как чиновник решил - вот так теперь и живи (Руслан Осташко)
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появил...
Летевший в Крым самолет сел в поле из-за попавшей в двигатель птицы
Главная / В мире

"Пытался продать дом": У погибшего солиста The Prodigy были огромные долги - СМИ

15 августа 2019, 12:39  •  125 • В мире
Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долгов по различным кредитам и налоговым отчислениям. По информации в СМИ, он даже "пытался продать дом" – незадолго до трагедии поместье было выставлено на продажу.
Британская The Sun сообщает, что солист The Prodigy Кит Флинт, который свел счеты с жизнью, успел до этого "накопить 7,3 миллиона фунтов долгов по различным кредитам и налоговым отчислениям".
Издание ссылается на неназванный источник, обладающий официальными данными. Собеседник рассказывает, что сразу после гибели Флинта его состояние оценивалось в 11,6 млн фунтов. После того как все финансовые обязательства были погашены, осталось чуть более 4 млн фунтов.
Среди прочих указываются "большие долги" его сети пабов De Bohun Inns Limited. Также источник отметил, что буквально за несколько дней до своей гибели Флинт выставил на продажу свое поместье в Данмоу в графстве Эссекс, который стоит около 1,5 млн фунтов.
О трагедии стало известно 4 марта. Отмечалось, что причиной самоубийства могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
15 августа 2019, 02:54
"Кто платит, тот и танцует": Facebook снова оскандалился, теперь из-за прослушки "голосовых" юзеров
15 августа 2019, 06:09
Стрелял и вел трансляцию: Наркоторговец в Филадельфии ранил шестерых копов в прямом эфире – СМИ
14 августа 2019, 23:39
Сладостей не надо: Пограничники Пакистана отказались принимать подарки от Индии
15 августа 2019, 09:24
Массовое отравление детей на Урале: В больнице больше 60 человек
14 августа 2019, 23:39
Кто и для чего поджигает Гонконг?
15 августа 2019, 09:24
Интерпол готовит к экстрадиции с Кипра экс-сотрудницу Россотрудничества, обвиненную в мошенничестве
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2019, 06:09
Нафтогазу ничего не светит: Эксперт предсказал Украине провал в судебной тяжбе с &quo...
15 августа 2019, 02:54
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
15 августа 2019, 02:39
«Один из лучших в мире сторожевых кораблей»: какими возможностями обладает российский...
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось г...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с Варфоломеем
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
08 августа 2019, 14:54
Русский "Охотник" предвещает "конец эпохи беспилотников" - Sina
11 августа 2019, 07:54
События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.