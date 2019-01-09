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"Пытался неуклюже потроллить русских...": Соцсети о заявлении экс-главы ЦРУ о "подарке - Путине"

09 января 2019, 17:09  •  84 • Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Владимира Путина "подарком" для НАТО. В соцсетях однозначно оценили заявление: "Пытался неуклюже потроллить русских..."
Бывший глава ЦРУ сказал, что президент России Владимир Путин является "самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны". Он также отметил, что тот факт, что президент России пришел к власти, "дал нам повод жить". В российском сегменте социальных сетей по-разному отреагировали на заявление.
"Бывший глава ЦРУ пытался неуклюже потроллить русских заявлением, будто бы "Путин вдохнул в НАТО вторую жизнь", скромно умолчав о непрерывном открытии вдоль границ России новых военных баз и недружелюбном размещении "противоракетных пусковых систем" многоцелевого назначения", - пишет Филипп Масловский.
"… и самым большим подарком для оппозёров, плакальщиков и шутов, которые в отсутствие его мучительно бы томились от духовного и профессионального безделья. А в опп. СМИ и от безденежья", - добавил Evgeny Gashkov.
"Вот почему НАТО никогда не развалится, потому что это кормушка для членов альянса, и они готовы всегда преподносить мнимого врага, чтобы подтвердить свое низменное существо..." - уверен Юрий Попов.
Бывший глава ЦРУ пытался неуклюже потроллить русских заявлением, будто бы "Путин вдохнул в НАТО вторую жизнь", скромно умолчав о непрерывном открытии вдоль границ России новых военных баз и недружелюбном размещении "противоракетных пусковых систем" многоцелевого назначения.
— Филипп Масловский (@soulstray) 9 января 2019 г.
… и самым большим подарком для оппозёров, плакальщиков и шутов, которые в отсутствие его мучительно бы томились от духовного и профессионального безделья. А в опп. СМИ и от безденежья.
— Evgeny Gashkov (@uncluttered66) 9 января 2019 г.
Вот почему НАТО никогда не развалится, потому что это кормушка для членов альянса и они готовы всегда преподносить мнимого врага, что бы подтвердить свое низменное существо...
— Юрий Попов (@extzIA) 9 января 2019 г.

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