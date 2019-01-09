"Пытался неуклюже потроллить русских...": Соцсети о заявлении экс-главы ЦРУ о "подарке - Путине"

Бывший глава ЦРУ сказал, что президент России Владимир Путин является "самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны". Он также отметил, что тот факт, что президент России пришел к власти, "дал нам повод жить". В российском сегменте социальных сетей по-разному отреагировали на заявление.

"Бывший глава ЦРУ пытался неуклюже потроллить русских заявлением, будто бы "Путин вдохнул в НАТО вторую жизнь", скромно умолчав о непрерывном открытии вдоль границ России новых военных баз и недружелюбном размещении "противоракетных пусковых систем" многоцелевого назначения", - пишет Филипп Масловский.

"… и самым большим подарком для оппозёров, плакальщиков и шутов, которые в отсутствие его мучительно бы томились от духовного и профессионального безделья. А в опп. СМИ и от безденежья", - добавил Evgeny Gashkov.

"Вот почему НАТО никогда не развалится, потому что это кормушка для членов альянса, и они готовы всегда преподносить мнимого врага, чтобы подтвердить свое низменное существо..." - уверен Юрий Попов.

Бывший глава ЦРУ пытался неуклюже потроллить русских заявлением, будто бы "Путин вдохнул в НАТО вторую жизнь", скромно умолчав о непрерывном открытии вдоль границ России новых военных баз и недружелюбном размещении "противоракетных пусковых систем" многоцелевого назначения. — Филипп Масловский (@soulstray) 9 января 2019 г.

… и самым большим подарком для оппозёров, плакальщиков и шутов, которые в отсутствие его мучительно бы томились от духовного и профессионального безделья. А в опп. СМИ и от безденежья. — Evgeny Gashkov (@uncluttered66) 9 января 2019 г.