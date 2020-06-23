"Пытались запугать? Курам на смех": Заказ Грефа провалился

Как известно, передачу "Бесогон" в своё время сняли с эфира именно из-за упоминания Германа Грефа и Сбербанка. Публикация о Константине Малофееве могла стать продолжением цепочки проваленных акций.

"Мы не замолчим. Мы будем продолжать. Потому что мы говорим не от себя. Говорит не Никита Михалков, не Константин Малофеев, не Сергей Михеев, не Анна Шафран. Так народ считает. Проведите социологию. Посмотрите отношение народа. И вы увидите, что это не мы, а мнение людей. Мы - голос народа. Потому что у меня есть свой телеканал, а у Михалкова – "Бесогон". У Шафран тоже была возможность высказываться в передаче, но её выгнали. Слава Богу, сейчас будет в другом формате говорить".

В эфире учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев предложил провести опрос и понять, какого же мнения придерживается народ. Причём взять предложил те самые острые темы, которые не нравятся Герману Грефу, - повальную цифровизацию и вакцинацию. Как известно, Сбер занимается сегодня и тем и другим по странному обстоятельству. Хотя, казалось бы, банк…

"Проведите опрос, пусть будет электронный. Или ВЦИОМ. А можем мы заказать. Мы сами закажем опрос и посмотрим, как считает население. Репрезентативный опрос со всей выборко. И посмотрим, как считает население в отношении цифровизации и вакцинации. И тогда попробуйте накинуть платки на эти ротки", - подчеркнул Константин Малофеев.

В завершение Малофеев добавил: "Если мы будем молчать, как некоторые наши коллеги, ничего не поменяется". А страна заслуживает иного пути. Добавим, передачи программы "Царьград. Главное", в эфире которой были сделаны заявления, продолжаются. А подробный разбор заказного материала - атаки на Малофеева - доступен по ссылке.