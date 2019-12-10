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"Пытались разжалобить": Политолог рассказал, как Украина умоляла переписать Минские соглашения
10 декабря 2019, 18:39 • 98 • Политика
На переговорах "нормандской четвёрки" в Париже украинская сторона умоляла остальных участников саммита пересмотреть Минские соглашения, рассказал политолог Алексей Чеснаков.
В ходе переговоров "нормандской четвёрки" в Париже представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения. Об этом сообщил российский политолог Алексей Чеснаков.
По его словам, украинские делегаты жаловались, что в Киеве будет революция и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер. Однако разжалобить партнёров - французов и немцев - этим не удалось.
Напомним, что переговоры "нормандской четвёрки" прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже. Лидеры России, Украины, Германии и Франции в течение нескольких часов обсуждали меры по завершению конфликта в Донбассе. Многие эксперты предсказывали, что украинская сторона тем или иным способом попытается переписать Минские соглашения.
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