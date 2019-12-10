"Пытались разжалобить": Политолог рассказал, как Украина умоляла переписать Минские соглашения

В ходе переговоров "нормандской четвёрки" в Париже представители Украины буквально умоляли других участников пересмотреть Минские соглашения. Об этом сообщил российский политолог Алексей Чеснаков.

По его словам, украинские делегаты жаловались, что в Киеве будет революция и националисты их свергнут, если они попытаются выполнить минский комплекс мер. Однако разжалобить партнёров - французов и немцев - этим не удалось.

"В принятом итоговом коммюнике по настоянию России заявлено о приверженности сторон Минским соглашениям и их незыблемости", - пишет Чеснаков на своём tg-канале.

Напомним, что переговоры "нормандской четвёрки" прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже. Лидеры России, Украины, Германии и Франции в течение нескольких часов обсуждали меры по завершению конфликта в Донбассе. Многие эксперты предсказывали, что украинская сторона тем или иным способом попытается переписать Минские соглашения.