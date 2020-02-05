"Пытается заигрывать с народом": Пронько о позорном признании "Единой России"

Речь идёт о так называемом законопроекте "народного" бюджетирования. Согласно ему граждане сами будут определять в своих городах и сёлах, куда тратить собранные из наших кошельков через налоги бюджетные средства.

"Очевидно, что "Единая Россия" пытается заигрывать с народом. После провальной пенсионной реформы у этой партии, скажем прямо, минимальные шансы на победу во время предстоящих парламентских выборов, а потому, применяя принцип кнута и пряника, единороссы пытаются сохранить контроль над политическими процессами в стране", - прокомментировал ведущий "Сухого остатка" Юрий Пронько.

По его словам, "пряником" в этом случае является то, что представители ныне правящей партии внесли в парламент страны законопроект о так называемом "народном" бюджетировании.

"Популизм? В чистом виде! Но на этом единороссы не останавливаются, дескать, люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, городе, посёлке стала комфортнее. Один из руководителей пока ещё правящей партии господин Турчак подчеркнул, что для "Единой России" главным ориентиром всегда являлось мнение граждан", - напомнил Пронько.

Слова господина Турчака о том, что только 1% от всех бюджетных средств, которые, между прочим, и формируются за счет налогоплательщиков, расходуются с учётом их мнения, мягко говоря, подвешивают всю власть, считает Пронько.

"Возникает сразу несколько вопросов: куда сейчас и на какие нужды без учёта мнения народа уходит 99% бюджетных средств? Какую роль в этом процессе играют депутаты городских дум и советов? Ведь, исходя из слов одного из лидеров "Единой России", можно сделать вывод, что они работают исключительно на себя и группы влияния, но не на людей, которые их во власть и направили", - говорит Пронько.

В качестве примера ведущий приводит случай, произошедший в одном из уральских городов, где "прокатили" на выборах представителя "Единой России", после чего последовали достаточно жёсткие санкции.

"Удар как раз был нанесён по местному бюджету. Тем, кто голосовал за кандидата от партии власти, денег добавили, тем же, кто его "прокатил", - жёстко срезали", - напомнил Пронько.

Он отмечает, что это реальность российской жизни. Пронько считает, что пример уральских городов показывает, что законопроект о "народном" бюджетировании не что иное, как дешёвый популизм, потому что именно благодаря "Единой России" в стране создана такая бюджетная система, ещё с тех времён, когда министром финансов был Алексей Кудрин, когда муниципалитеты зависят от регионов, а регионы - от федерального центра.

"Правительство забирает ключевые налоги, а после их перераспределяет, как отметил один из бывших федеральных чиновников, "через заднее крыльцо Министерства финансов". Пока не будет изменена эта порочная система, никакие законы о народном бюджетировании не изменят ситуацию в наших городах и регионах. Или я не прав? И вы верите в инициативу "Единой России"?" - задал вопрос зрителям Юрий Пронько.