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"Пытается ослабить НАТО": В США предложили сдержать "российскую агрессию" в Прибалтике
15 июня 2019, 14:09 • 73 • Политика
В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике. Отмечается, что автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. Он заявил, что сейчас Россия "пытается ослабить НАТО".
Сегодня в Конгресс США внесли законопроект о сдерживании якобы "российской агрессии" в Прибалтике. Известно, что автором документа стал республиканец Майкл Конэуэй.
Он заявил, что в настоящее время Россия пытается "ослабить" НАТО. Якобы ей это нужно, чтобы "создать в Европе сферу своего влияния". Конэуэй также отметил, что Россия "прибегает к давлению и запугиванию", его цитирует RT.
Если данный законопроект будет принят, то тогда в США должны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии. После чего начать "активное сотрудничество с ними в этом направлении". Конэуэй также призывает рассмотреть вопрос расширения военного присутствия в Прибалтике.
Напомним, что западные политики, в основном из прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве уже много раз подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать. Примечательно, что прибалтийская сторона ни разу не смогла представить доказательства и факты своих обвинений.
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