"Пытается оправдать агрессивные действия": Эксперт про ответ НАТО на российские "Искандеры"

Будем отвечать

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передаёт немецкий телеканал N-tv со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга. Заявление военного блока прокомментировал политический аналитик Владимир Соловейчик.

В НАТО утверждают, что министры обороны Альянса уже согласовали ответные действия на развертывание новых российских ракет. Они включают усиленное вкладывание денег в современные вооружения, включая современное ядерное оружие, говорится в сообщении.

"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", - цитирует N-tv слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Увидели "угрозу"

По мнению политического аналитика Владимира Соловейчика, все эти заявления вполне укладываются в логику руководства НАТО. С одной стороны, военный блок развертывает новую гонку вооружений, а с другой - заявляет о мире и разоружении.

"Оборонительные меры, вполне законно и оправданно предпринимаемые российским руководством и министром обороны, трактуются НАТО как некая "угроза". Агрессивный блок пытается оправдать свои действия, никак не направленные на достижение мира на планете и, в частности, на европейском континенте", - сказал Владимир Соловейчик в интервью РИА ФАН.

Эксперт добавил, что агрессивная политика НАТО, которую задаёт руководство США, давно уже вызывает гнев и возмущение прогрессивной общественности. А генсек Альянса выступает адвокатом и пропагандистом решений, принятых за океаном.

Соловейчик напомнил, что НАТО с момента своего создания только и занималось тем, что осуществляло агрессию против свободолюбивых народов. И если раньше Альянс клеветал на миролюбивую политику СССР, то сейчас он продолжает это делать в отношении России, отмечает эксперт.

"Наша страна должна быть надёжно защищена от любого агрессора по всему периметру сухопутных, морских, воздушных границ. Для этого и нужны на боевом дежурстве современные комплексы вооружений, которые носят сугубо оборонительный характер", - подытожил политаналитик.

"Нарушение" ДРСМД

Напомним, что в НАТО считают, что 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она якобы имеет дальность более 500 км, что стало поводом для выхода Соединённых Штатов из этого ключевого международного соглашения.

В то же время в Москве не раз отвергали подозрения американцев и отмечали: претензии к 9М729 были лишь поводом для выхода из договора. А настоящая причина кроется в том, что США стремятся разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая. В Министерстве обороны подчёркивали, что Вашингтон принял решение выйти из ДРСМД ещё за несколько лет до того, как публично обвинили 9М729.