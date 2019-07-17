"Пылится в контейнерах": Канадский министр упрекнул Украину в том, что оружие Запада простаивает на складах

Глава канадского Минобороны дал интервью Radio Canada International, в котором упрекнул Киев в неэффективном использовании военной помощи от Запада.

Харджит Саджан подчеркнул, что солидная доля военного оборудования и снаряжения, которое Украина получила от Запада, чтобы было "чем отражать агрессию России", сейчас попросту не используется. Вместо этого оружие лежит и пылится на складах.

"Я ездил на Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан. Он добавил, что его даже не доставали.

Он также отметил, что ранее Украина постоянно выпрашивала оружие. Но вместо этого ей бы стоило сосредоточиться на другом - развивать собственные оборонные институты.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры, - говорит министр. - Мы уже сделали всё, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план".