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"Пылится в контейнерах": Канадский министр упрекнул Украину в том, что оружие Запада простаивает на складах
17 июля 2019, 13:09 • 55 • Политика
Спустя всего две недели после визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду министр обороны этой страны Харджит Саджан сделал громкое заявление. Он отметил, что военная помощь Запада простаивает у Украины - "пылится в контейнерах".
Глава канадского Минобороны дал интервью Radio Canada International, в котором упрекнул Киев в неэффективном использовании военной помощи от Запада.
Харджит Саджан подчеркнул, что солидная доля военного оборудования и снаряжения, которое Украина получила от Запада, чтобы было "чем отражать агрессию России", сейчас попросту не используется. Вместо этого оружие лежит и пылится на складах.
"Я ездил на Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан. Он добавил, что его даже не доставали.
Он также отметил, что ранее Украина постоянно выпрашивала оружие. Но вместо этого ей бы стоило сосредоточиться на другом - развивать собственные оборонные институты.
"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры, - говорит министр. - Мы уже сделали всё, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план".
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