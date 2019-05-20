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"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
20 мая 2019, 04:24 • 38 • В мире
Перед тем, как освободить президентское кресло, действующий украинский гарант рассказал о том, что для него стало самым обидным в работе главой государства. Оказывает, он переживает за то, что не смогу "восстановить мир" на территории Украины. "Порошенко пять лет защищал Украину от Путина, а он так и не напал", - иронизируют в Сети.
Отчитываясь перед гражданами страны за проделанную им работу, Порошенко заявил, что "успехов много, но есть сферы, где они куда как скромнее".
Кроме того, отметил Порошенко, реагировать на жесткий экономический кризис Киев начал "с очень большим опозданием". Однако, уверяет он, в этом кризисе "виновата российская агрессия".
"Пять лет Пётр Порошенко неутомимо защищал Украину от Путина, а он, зараза, так и не напал", - иронизирует в Twitter автор микроблога "Голос Мордора".
"Мало того, еще и на выборы не пришел", - добавила подписчица блога Тамара.
"Пять лет напряжённого ожидания, возни с металлоломом для демонстрации с трибун международных форумов, героической борьбы, а ВВП просто не знал, что надо было всего-то на всего напасть", - поддержал Kardash Magdalina.
"Следующий защитник на очереди – свято место пусто не бывает", - уверен Олег Коломиец.
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