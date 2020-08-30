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"Пять часов с мешками на головах": Русский "наёмник" раскрыл правду о задержании "33 богатырей"
30 августа 2020, 11:20 • 53 • Политика
Один из задержанных в Минске сотрудников охранной фирмы рассказал, как белорусские силовики обращались с арестантами и как проводили допрос. Русский "наёмник" раскрыл правду о задержании "33 богатырей": "Пять часов с мешками на головах".
По словам мужчины, в операции по задержанию участвовал спецназ "Альфа" и сотрудники КГБ Белоруссии. Российских граждан разделили на маленькие группы и отвезли в местное РОВД, где продержали несколько часов, а затем передали Комитету госбезопасности Белоруссии для допроса.
Сотрудники КГБ спрашивали, где "русские наёмники" держат схроны с оружием, какие задачи они должны были выполнять в Белоруссии, а также требовали сознаться в сотрудничестве с белорусскими оппозиционерами. Каждому из задержанных говорили, что его товарищи уже дали признательные показания, и что у КГБ есть разнарядка - посадить 15 человек в тюрьму. Единственный шанс избежать заключения - сознаться.
В ответ сотрудник охранной фирмы сказал, что первый раз видит и слышит фамилии оппозиционеров, сотрудничество с которыми ему приписывают, и что никаких задач на территории Белоруссии у него нет. Все задержанные направлялись в другую страну через Белоруссию. Оставаться в республике никто не собирался.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Напомним, что "33 богатыря" были задержаны незадолго до проведения президентских выборов. Власти Белоруссии обвинили граждан России в том, что они якобы хотели устроить массовые беспорядки во время выборов. Местные СМИ писали, что это "наёмники из ЧВК "Вагнер". Российская сторона отвечала, что задержанные направлялись в другую страну и никаких планов по дестабилизации обстановки в Белоруссии не строили.
Впоследствии выяснилось, что задержание граждан России было спецоперацией Службы безопасности Украины. Киев хотел таким образом вбить клин между Минском и Москвой, а заодно добиться депортации на Украину задержанных "наёмников", которые якобы воевали в Донбассе на стороне народных республик. Отметим, что после выборов с российских граждан были сняты все обвинения, и они вернулись в РФ.
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