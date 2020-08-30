Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После слов Путина о Белоруссии на Западе началась истерика. Безпалько расшифрова...
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": ...
"Премьер не умеет считать?": Русские нашли множество плюсов в литовско...
Главная / Политика

"Пять часов с мешками на головах": Русский "наёмник" раскрыл правду о задержании "33 богатырей"

30 августа 2020, 11:20  •  53 • Политика
Один из задержанных в Минске сотрудников охранной фирмы рассказал, как белорусские силовики обращались с арестантами и как проводили допрос. Русский "наёмник" раскрыл правду о задержании "33 богатырей": "Пять часов с мешками на головах".
По словам мужчины, в операции по задержанию участвовал спецназ "Альфа" и сотрудники КГБ Белоруссии. Российских граждан разделили на маленькие группы и отвезли в местное РОВД, где продержали несколько часов, а затем передали Комитету госбезопасности Белоруссии для допроса.
Нас держали с мешками на головах в наручниках, мы лежали лицом на полу. Пролежали в общей сложности часа 4-5, после этого начали водить на допрос в КГБ, - вспоминает собеседник WarGonzo.
Сотрудники КГБ спрашивали, где "русские наёмники" держат схроны с оружием, какие задачи они должны были выполнять в Белоруссии, а также требовали сознаться в сотрудничестве с белорусскими оппозиционерами. Каждому из задержанных говорили, что его товарищи уже дали признательные показания, и что у КГБ есть разнарядка - посадить 15 человек в тюрьму. Единственный шанс избежать заключения - сознаться.
В ответ сотрудник охранной фирмы сказал, что первый раз видит и слышит фамилии оппозиционеров, сотрудничество с которыми ему приписывают, и что никаких задач на территории Белоруссии у него нет. Все задержанные направлялись в другую страну через Белоруссию. Оставаться в республике никто не собирался.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Напомним, что "33 богатыря" были задержаны незадолго до проведения президентских выборов. Власти Белоруссии обвинили граждан России в том, что они якобы хотели устроить массовые беспорядки во время выборов. Местные СМИ писали, что это "наёмники из ЧВК "Вагнер". Российская сторона отвечала, что задержанные направлялись в другую страну и никаких планов по дестабилизации обстановки в Белоруссии не строили.
Впоследствии выяснилось, что задержание граждан России было спецоперацией Службы безопасности Украины. Киев хотел таким образом вбить клин между Минском и Москвой, а заодно добиться депортации на Украину задержанных "наёмников", которые якобы воевали в Донбассе на стороне народных республик. Отметим, что после выборов с российских граждан были сняты все обвинения, и они вернулись в РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
30 августа 2020, 05:50
По одиночке не прогнули: Лукашенко получил двойной намёк
30 августа 2020, 04:00
"Мы же по Крыму фактически отказались": Зеленскому назвали способ сохранить "западный вектор"
30 августа 2020, 00:20
"Я учил историю. Делаю выводы": Лукашенко объяснил войска на западе Белоруссии
30 августа 2020, 08:35
В Крыму выступили против переговоров с Украиной о поставках воды
30 августа 2020, 00:20
"Нарастающее разочарование": ЕС перечислил возможные санкции в отношении Турции
30 августа 2020, 09:30
Шойгу загонял альянс. Истребители НАТО вынуждены были кружить над пятью морями из-за русских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2020, 04:20
Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
24 августа 2020, 16:55
Кого СБУ пытались похитить в Москве - источник назвал имя, а исполнитель оформил явку с повинной
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
25 августа 2020, 17:40
Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.