"Пьяный мальчик 2.0"? В поисках справедливости • 72 • Аналитика Интернет-криминалисты требуют массовых расстрелов

В России снова широко обсуждают дело «пьяного мальчика». Но с одной поправкой: это дело — уже второе за последние годы. Отличия от первого случая, имевшего место в подмосковном городе Железнодорожном, весьма существенны. Но есть и общие черты, которые заставляют нас моментально провести параллели и сделать некоторые обобщения.









Но давайте по порядку. 13 июля 2019 года в Кировской области, с. Буйское, оперативный дежурный одного из местных отделений полиции майор Сергей Мельников на своем автомобиле Nissan Qashqai столкнулся с шестилетним мальчиком, выехавшим на велосипеде с второстепенной дороги на главную. В результате ДТП мальчика отбросило на 20 метров (показания очевидцев), он получил множественные тяжелые травмы, в том числе раны головы, грудной клетки, разрыв печени и т.д. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.



Сергей Мельников сразу вызвал полицию и скорую помощь, а также предложил родителям мальчика свою помощь в организации похорон (их полную оплату). Также он был освидетельствован на наличие в его крови алкоголя. Результат освидетельствования отрицательный – водитель автомобиля в момент совершения ДТП был трезв.



После ДТП сотрудник полиции прошёл медицинское освидетельствование, алкоголь в его организме не обнаружен. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. От исполнения служебных обязанностей он не отстранён, продолжает выполнять обязанности оперативного дежурного пункта полиции. В случае, если он будет признан виновным в ДТП и осуждён, он будет уволен из правоохранительных органов.

(Пресс-служба УМВД по Кировской области.)



В общем, картина ДТП с участием ребенка довольно типична: маленький водитель велосипеда выскочил буквально под колеса автомобилю, водитель которого не успел среагировать и совершил наезд. И эта история вряд ли получила бы широкую огласку, если бы в соцсетях не начали распространять результаты экспертизы, согласно которым погибший мальчик был пьян.



После упомянутого выше случая в Железнодорожном подобные выводы эксперта стали для общественности чем-то вроде красной тряпки для быка: немедленно появились те, кто провел параллель с тем вопиющим случаем и сделал вывод о виновности водителя. Эта виновность усугублялась тем, что он является сотрудником полиции, а посему мог воспользоваться служебным положением для фальсификации результатов расследования. Отсюда уже недалеко до выводов о всеобщей коррумпированности, «кровавом режиме» и прочих ужасов борьбы за все хорошее против всего плохого.



Дистанционно не разобраться…

Однако есть в деле некоторые моменты, которые требуют очень тщательного рассмотрения. И вообще, при непредвзятом подходе понимаешь, что дело это сложное, и выяснить что-то дистанционно, находясь за сотни или тысячи километров, очень проблематично. Поэтому оставим заочные приговоры кировскому майору на совести тех, кому заранее все понятно. А сами попробуем аккуратно и корректно разобраться хотя бы в том, что более-менее известно из открытых источников.



Прежде всего обратим внимание, что содержание алкоголя в крови мальчика было не очень большим, 0,51 промилле. Для сравнения: в крови жертвы трагедии в Железнодорожном обнаружили содержание алкоголя в 2,7 промилле – то есть более чем в пять раз больше. В данном случае доза превышает максимально допустимую для взрослых водителей цифру 0,35 промилле, но не настолько, чтобы свидетельствовать о каком-то серьезном опьянении. С учетом небольшой массы тела ребенка, временный скачок содержания этанола в крови могла дать выпитая кружка кваса, кефира, постоявшего теплого фруктового сока. И однозначно говорить о том, что в крови ребенка такое содержание алкоголя в принципе невозможно, наверное, нельзя.



Наверное, нужно иметь в виду и то, что после упомянутого выше дела вряд ли нашелся бы судмедэксперт, согласившийся на прямой подлог результатов экспертизы. Напомню, что подмосковное дело закончилось тремя годами колонии-поселения для виновницы ДТП и десятью месяцами исправительных работ для эксперта, обвиненного в халатности (сговор и умышленную порчу проб доказать было невозможно).



Нет, полностью мы исключать этого не можем – дружеские связи, например, или ещё какая-то личная заинтересованность. Но тут нужно иметь в виду, что Сергей Мельников находился в отпуске, проезжал через село Буйское транзитом, это был, что называется, «не его район». Вряд ли местные сотрудники полиции только из чувства солидарности пошли бы на должностное преступление (а при определенном раскладе оно вполне может квалифицироваться как уголовное), чтобы выгородить коллегу. Тут, как говорится, своя рубашка ближе к телу.



Также отметим, что только после трагедии местные власти навели порядок на дороге – убрали бурьян вдоль обочин, сделали разметку и даже обозначили в этом месте пешеходный переход. Опять же, мы знаем это со слов очевидцев, местных жителей, и полностью гарантировать достоверность данной информации не можем. Однако с учетом наших реалий в это довольно легко поверить: решили подстраховаться, привели все в порядок, теперь высокому начальству из области придраться не к чему. В то же время не нужно объяснять, каким может вымахать бурьян к середине июля и как он может скрыть из видимости шестилетнего малыша на небольшом велосипеде.



Если виноват, пусть сядет. Но виноват ли?



Я не ставлю перед собой цели непременно оправдать Сергея Мельникова – если виноват, пусть сидит. Но в то же время очевидно, что ситуация, в которой он оказался, может в любой момент произойти с большинством из нас: увы, именно маленький ребенок на велосипеде является одним из самых больших кошмаров автомобилиста.



Не верю я и в то, что дети обязательно соблюдают правила дорожного движения. Не верю просто потому, что помню себя и то, как мы на санках выскакивали на проезжую часть едва ли не под колеса проезжающего транспорта. Нас просили так не делать, и мы, конечно, обещали. Нас ругали и мы, конечно, плакали и снова обещали. Нас обещали поставить на учет в детскую комнату милиции, и мы снова обещали вести себя хорошо…



А потом, через несколько дней или недель, выпадал свежий снежок, мы брали санки и…



Подкупает меня и поведение майора, попавшего в такую жуткую ситуацию. Не уехал, попытался оказать помощь, предложил помощь родителям. Как-то это не похоже на поведение типичного подонка, каким его иногда сейчас пытаются выставить.



Следственный комитет России взял расследование этого дела под свой контроль. Увы, некоторые экспертизы сделать уже невозможно, и тем более невозможно вернуть жизнь ребенку, попавшему под колеса. Поэтому единственное, на что остается в этом случае надеяться – на торжество справедливости. А уж какой она окажется, сейчас сказать невозможно. Но можно с уверенностью сказать, что жажда крови часто идет вразрез с достижением справедливости…



Я же в данном случае предпочту дождаться выводов СК и решения суда и только потом делать какие-то окончательные выводы. Иначе слишком легко уподобиться массе поборников "справедливости" в кавычках, неистово кричащих "распни его!" и думающих о чем угодно, кроме справедливости настоящей. В России снова широко обсуждают дело «пьяного мальчика». Но с одной поправкой: это дело — уже второе за последние годы. Отличия от первого случая, имевшего место в подмосковном городе Железнодорожном, весьма существенны. Но есть и общие черты, которые заставляют нас моментально провести параллели и сделать некоторые обобщения.Но давайте по порядку. 13 июля 2019 года в Кировской области, с. Буйское, оперативный дежурный одного из местных отделений полиции майор Сергей Мельников на своем автомобиле Nissan Qashqai столкнулся с шестилетним мальчиком, выехавшим на велосипеде с второстепенной дороги на главную. В результате ДТП мальчика отбросило на 20 метров (показания очевидцев), он получил множественные тяжелые травмы, в том числе раны головы, грудной клетки, разрыв печени и т.д. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.Сергей Мельников сразу вызвал полицию и скорую помощь, а также предложил родителям мальчика свою помощь в организации похорон (их полную оплату). Также он был освидетельствован на наличие в его крови алкоголя. Результат освидетельствования отрицательный – водитель автомобиля в момент совершения ДТП был трезв.(Пресс-служба УМВД по Кировской области.)В общем, картина ДТП с участием ребенка довольно типична: маленький водитель велосипеда выскочил буквально под колеса автомобилю, водитель которого не успел среагировать и совершил наезд. И эта история вряд ли получила бы широкую огласку, если бы в соцсетях не начали распространять результаты экспертизы, согласно которым погибший мальчик был пьян.После упомянутого выше случая в Железнодорожном подобные выводы эксперта стали для общественности чем-то вроде красной тряпки для быка: немедленно появились те, кто провел параллель с тем вопиющим случаем и сделал вывод о виновности водителя. Эта виновность усугублялась тем, что он является сотрудником полиции, а посему мог воспользоваться служебным положением для фальсификации результатов расследования. Отсюда уже недалеко до выводов о всеобщей коррумпированности, «кровавом режиме» и прочих ужасов борьбы за все хорошее против всего плохого.Однако есть в деле некоторые моменты, которые требуют очень тщательного рассмотрения. И вообще, при непредвзятом подходе понимаешь, что дело это сложное, и выяснить что-то дистанционно, находясь за сотни или тысячи километров, очень проблематично. Поэтому оставим заочные приговоры кировскому майору на совести тех, кому заранее все понятно. А сами попробуем аккуратно и корректно разобраться хотя бы в том, что более-менее известно из открытых источников.Прежде всего обратим внимание, что содержание алкоголя в крови мальчика было не очень большим, 0,51 промилле. Для сравнения: в крови жертвы трагедии в Железнодорожном обнаружили содержание алкоголя в 2,7 промилле – то есть более чем в пять раз больше. В данном случае доза превышает максимально допустимую для взрослых водителей цифру 0,35 промилле, но не настолько, чтобы свидетельствовать о каком-то серьезном опьянении. С учетом небольшой массы тела ребенка, временный скачок содержания этанола в крови могла дать выпитая кружка кваса, кефира, постоявшего теплого фруктового сока. И однозначно говорить о том, что в крови ребенка такое содержание алкоголя в принципе невозможно, наверное, нельзя.Наверное, нужно иметь в виду и то, что после упомянутого выше дела вряд ли нашелся бы судмедэксперт, согласившийся на прямой подлог результатов экспертизы. Напомню, что подмосковное дело закончилось тремя годами колонии-поселения для виновницы ДТП и десятью месяцами исправительных работ для эксперта, обвиненного в халатности (сговор и умышленную порчу проб доказать было невозможно).Нет, полностью мы исключать этого не можем – дружеские связи, например, или ещё какая-то личная заинтересованность. Но тут нужно иметь в виду, что Сергей Мельников находился в отпуске, проезжал через село Буйское транзитом, это был, что называется, «не его район». Вряд ли местные сотрудники полиции только из чувства солидарности пошли бы на должностное преступление (а при определенном раскладе оно вполне может квалифицироваться как уголовное), чтобы выгородить коллегу. Тут, как говорится, своя рубашка ближе к телу.Также отметим, что только после трагедии местные власти навели порядок на дороге – убрали бурьян вдоль обочин, сделали разметку и даже обозначили в этом месте пешеходный переход. Опять же, мы знаем это со слов очевидцев, местных жителей, и полностью гарантировать достоверность данной информации не можем. Однако с учетом наших реалий в это довольно легко поверить: решили подстраховаться, привели все в порядок, теперь высокому начальству из области придраться не к чему. В то же время не нужно объяснять, каким может вымахать бурьян к середине июля и как он может скрыть из видимости шестилетнего малыша на небольшом велосипеде.Я не ставлю перед собой цели непременно оправдать Сергея Мельникова – если виноват, пусть сидит. Но в то же время очевидно, что ситуация, в которой он оказался, может в любой момент произойти с большинством из нас: увы, именно маленький ребенок на велосипеде является одним из самых больших кошмаров автомобилиста.Не верю я и в то, что дети обязательно соблюдают правила дорожного движения. Не верю просто потому, что помню себя и то, как мы на санках выскакивали на проезжую часть едва ли не под колеса проезжающего транспорта. Нас просили так не делать, и мы, конечно, обещали. Нас ругали и мы, конечно, плакали и снова обещали. Нас обещали поставить на учет в детскую комнату милиции, и мы снова обещали вести себя хорошо…А потом, через несколько дней или недель, выпадал свежий снежок, мы брали санки и…Подкупает меня и поведение майора, попавшего в такую жуткую ситуацию. Не уехал, попытался оказать помощь, предложил помощь родителям. Как-то это не похоже на поведение типичного подонка, каким его иногда сейчас пытаются выставить.Следственный комитет России взял расследование этого дела под свой контроль. Увы, некоторые экспертизы сделать уже невозможно, и тем более невозможно вернуть жизнь ребенку, попавшему под колеса. Поэтому единственное, на что остается в этом случае надеяться – на торжество справедливости. А уж какой она окажется, сейчас сказать невозможно. Но можно с уверенностью сказать, что жажда крови часто идет вразрез с достижением справедливости…Я же в данном случае предпочту дождаться выводов СК и решения суда и только потом делать какие-то окончательные выводы. Иначе слишком легко уподобиться массе поборников "справедливости" в кавычках, неистово кричащих "распни его!" и думающих о чем угодно, кроме справедливости настоящей. Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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