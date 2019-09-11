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"Пьяная невменяемая шпана": Как ВСУ завербовали наёмников-иностранцев для войны с Донбассом

11 сентября 2019, 21:09  •  126 • В мире
ВСУ завербовали наёмников-иностранцев из самых разных стран ради войны с Донбассом: ополченцам ЛНР и ДНР приходится противостоять в том числе приезжим из Германии, Британии, выходцам с Северного Кавказа и пр. Тем временем иностранные инструкторы, привлечённые для обучения солдат ВСУ, успели пожаловаться на украинскую армию, назвав её состав "пьяной невменяемой шпаной".
Против Донбасса вместе с ВСУ выступают частные военные компании, иностранные наёмники-одиночки и даже инструкторы из Америки и Европы. Как пишет РИА Новости, недавно как раз европейские спецслужбы отрапортовали о том, что на территории Донбасса были замечены даже выходцы с Северного Кавказа, которые уже успели набраться опыта в Сирии и Ираке, где воевали на стороне радикалов. Теперь же они поддерживают сторону Киева.
По данным агентства, иностранных наёмников вербуют в том числе украинские неонацисты. Часто это происходит на мероприятиях, где собираются националисты со всего мира. В итоге ряды ВСУ пополняются радикалами из Британии, ФРГ и ряда европейских стран.
При этом иностранные наёмники начали съезжаться в Донбасс сразу же после начала боевых действий. Так, ещё весной 2014 года появлялась информация о нахождении в этом регионе бойцов частной военной компании Greystone Limited. Эта западная структура хвалится тем, что в ней служат "лучшие военные со всего мира", тесно сотрудничает с американскими спецслужбами и нередко работает в местах, где открытое появление военных из США нежелательно.
В руководстве ДНР и ЛНР продолжают фиксировать прибытие на подмогу ВСУ иностранцев. В сентябре прошлого года в пресс-службе оперативного командования ДНР сообщали, что среди наёмников были отмечены высокопоставленные военнослужащие из США и Канады. Однако едут воевать с защитниками Донбасса и более близкие "соседи" - к примеру, из Литвы и Грузии. Тем более что в октябре 2015 года тогда ещё президент Украины Пётр Порошенко законодательно разрешил гражданам других государств и лицам без гражданства служить по контракту в ВСУ.
Вместе с тем инструкторы из-за рубежа нелестно отзываются о солдатах ВСУ из числа местных. Британец Кьирэн Эшли Уолш после попыток обучить военной науке украинцев прошёлся по ним в "Фейсбуке". Он отметил, что был в Афганистане и Ираке, но нигде не сталкивался с такой леностью и глупостью солдат. "Украинские солдаты - ленивые *** (…) Большинство из них - пьяная шпана, абсолютно невменяемая", - осыпал ругательствами подопечных британец. В подобном духе отзывался о солдатах ВСУ подполковник армии США Роберт Трейси - в своём блоге он назвал их "ленивыми и жадными пьяницами с низким уровнем образования".

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