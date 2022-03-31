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"Пузырь надежды лопнул": Политолог наградил Зеленского позорным титулом

31 марта 2022, 05:15  •  91 • Политика
Лидер движения русских украинцев "Парус", журналист и политолог Юрий Кот наградил президента Украины Владимира Зеленского позорным титулом. "Пузырь надежды лопнул", - констатировал эксперт.
Согласно данным соцопросов, ещё в минувшем году среди граждан Украины было не менее 45% тех, кто разочаровался в Зеленском как в президенте.
"Зеленский – это самое большое разочарование во всей истории Украины", - приводят слова политолога "Народные Новости".
Юрий Кот объяснил, что имеется ввиду история современной Украины – последние 30 лет. Специалист рассказал, что предупреждал о таком исходе Владимира Зеленского, когда тот ещё был кандидатом в президенты.
По словам политолога, он интересовался, зачем Зеленский связывает своё имя с "огромным пузырём надежды". Уже тогда было ясно, что со временем этот пузырь лопнет, ведь выполнить всё, что бывший комик и актёр наобещал, попросту невозможно.
"И сегодня мы видим, что этот пузырь лопнул", - резюмировал Кот.

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