Лидер движения русских украинцев "Парус", журналист и политолог Юрий Кот наградил президента Украины Владимира Зеленского позорным титулом. "Пузырь надежды лопнул", - констатировал эксперт.

Согласно данным соцопросов, ещё в минувшем году среди граждан Украины было не менее 45% тех, кто разочаровался в Зеленском как в президенте.

"Зеленский – это самое большое разочарование во всей истории Украины", - приводят слова политолога "Народные Новости".

Юрий Кот объяснил, что имеется ввиду история современной Украины – последние 30 лет. Специалист рассказал, что предупреждал о таком исходе Владимира Зеленского, когда тот ещё был кандидатом в президенты.

По словам политолога, он интересовался, зачем Зеленский связывает своё имя с "огромным пузырём надежды". Уже тогда было ясно, что со временем этот пузырь лопнет, ведь выполнить всё, что бывший комик и актёр наобещал, попросту невозможно.

"И сегодня мы видим, что этот пузырь лопнул", - резюмировал Кот.