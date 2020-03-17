"Путину запретили уходить", а "власти скрывают": как создаются топовые сообщения для репоста

Как известно, в России сегодня несколько топовых тем - это поправки в Конституцию, распространение коронавируса или, например, нефтяной кризис. Одно цепляется за другое. И в результате получается идеальный блок сообщений для репоста и создания любого чувства у человека - от обожания тех или иных лиц до паники под угрозой якобы страшнейшего в мире заболевания.

Примерами таких идеальных постов для соцсетей, вводящих в заблуждение людей, делится пародийный аккаунт "А вот мой яндекс кошелёк". Это своего рода "Панорама", которая существует именно в Twitter.

Например, вот самый свежий пост о Конституции:

"На кассе в "Пятёрочке" людей заставляют подписывать бумагу, что они пойдут голосовать за новую Конституцию. Без этого ничего не продают. Какая-то женщина возмутилась. Тут же появились охранники, увели её в подсобку. Кассирша посмотрела на меня и шепнула: "Бегите". Потом заплакала".

А вот вариант о коронавирусе - пример фейкового диалога:

- В Екатеринбурге тысячи людей умерли от вируса. Власти скрывают. Ройзмана на пробежке расстреляли чекисты. Боялись, что он расскажет людям правду.

- Ого! Сейчас напишу об этом в твиттер.

- Стой, это непроверенная информация. - Поздно. Десять тысяч лайков и ретвит от Ройзмана.

Проверять информацию пользователя никто не обязывает. И он вправе публиковать что угодно и когда угодно. В результате мы получаем огромное количество информации, которая несёт мало полезного и лишь пугает.