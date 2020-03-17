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"Путину запретили уходить", а "власти скрывают": как создаются топовые сообщения для репоста
17 марта 2020, 18:35 • 64 • Политика
На волне любой истерии находится формат банальных сообщений для репоста, чтобы привлечь интерес к той или иной теме как минимум или вообще сбить столку людей, разозлив, задобрив, заставив паниковать. Рассказываем, как создаются топовые сообщения для репоста. Например, "Путину запретили уходить" или "власти скрывают".
Как известно, в России сегодня несколько топовых тем - это поправки в Конституцию, распространение коронавируса или, например, нефтяной кризис. Одно цепляется за другое. И в результате получается идеальный блок сообщений для репоста и создания любого чувства у человека - от обожания тех или иных лиц до паники под угрозой якобы страшнейшего в мире заболевания.
Примерами таких идеальных постов для соцсетей, вводящих в заблуждение людей, делится пародийный аккаунт "А вот мой яндекс кошелёк". Это своего рода "Панорама", которая существует именно в Twitter.
Например, вот самый свежий пост о Конституции:
"На кассе в "Пятёрочке" людей заставляют подписывать бумагу, что они пойдут голосовать за новую Конституцию. Без этого ничего не продают. Какая-то женщина возмутилась. Тут же появились охранники, увели её в подсобку. Кассирша посмотрела на меня и шепнула: "Бегите". Потом заплакала".
А вот вариант о коронавирусе - пример фейкового диалога:
- В Екатеринбурге тысячи людей умерли от вируса. Власти скрывают. Ройзмана на пробежке расстреляли чекисты. Боялись, что он расскажет людям правду.
- Ого! Сейчас напишу об этом в твиттер.
- Стой, это непроверенная информация. - Поздно. Десять тысяч лайков и ретвит от Ройзмана.
Проверять информацию пользователя никто не обязывает. И он вправе публиковать что угодно и когда угодно. В результате мы получаем огромное количество информации, которая несёт мало полезного и лишь пугает.
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