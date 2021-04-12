"Путину всегда есть что сказать": Кремль разоблачил ложь офиса Зеленского о президенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил ложь от офиса Владимира Зеленского о просьбе поговорить с Владимиром Путиным. Запросов не было. "Что касается разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - подчеркнули в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский якобы инициировал разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным", - заявила Мендель, добавив, что ответа пока нет.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил ложь от офиса Зеленского, уточнив, что никаких запросов оттуда Кремль в последние дни не получал.

В то же время Песков подчеркнул, что "Владимиру Путину всегда есть что сказать" по поводу "разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны".