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"Путину всегда есть что сказать": Кремль разоблачил ложь офиса Зеленского о президенте
12 апреля 2021, 13:20 • 74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил ложь от офиса Владимира Зеленского о просьбе поговорить с Владимиром Путиным. Запросов не было. "Что касается разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - подчеркнули в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский якобы инициировал разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным", - заявила Мендель, добавив, что ответа пока нет.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил ложь от офиса Зеленского, уточнив, что никаких запросов оттуда Кремль в последние дни не получал.
В то же время Песков подчеркнул, что "Владимиру Путину всегда есть что сказать" по поводу "разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны".
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