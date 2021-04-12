Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
Главная / Политика

"Путину всегда есть что сказать": Кремль разоблачил ложь офиса Зеленского о президенте

12 апреля 2021, 13:20  •  74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил ложь от офиса Владимира Зеленского о просьбе поговорить с Владимиром Путиным. Запросов не было. "Что касается разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - подчеркнули в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский якобы инициировал разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным", - заявила Мендель, добавив, что ответа пока нет.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разоблачил ложь от офиса Зеленского, уточнив, что никаких запросов оттуда Кремль в последние дни не получал.
В то же время Песков подчеркнул, что "Владимиру Путину всегда есть что сказать" по поводу "разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны".
Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, дело не будет приобретать серьёзного оборота и провокационные действия сойдут на нет, - подчеркнули в Кремле.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушени...
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.