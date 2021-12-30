"Путину под ёлочку": Стало известно, что Лукашенко презентовал президенту России

Стало известно, что президент Александр Лукашенко подарил президенту России во время визита в Петербург. "Путину под ёлочку", - рассказывают в Сети.

Близкий к белорусскому президенту Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографии презентов. Их было два.

"Путину под ёлочку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подарки - это интересный пункт визитов Лукашенко. На этот раз в Петербург он приехал с набором бокалов и корзиной "вкуснейшего белорусского".

На фотографии можно рассмотреть сыр маскарпоне белорусского производства. Отметим, что из Западной Европы этот вид сыра в Россию не завозится, так как попал под эмбарго как ответ на европейские санкции.

В корзине также был выдержанный твёрдый сыр и несколько видов колбас.

Во время встречи президентов состоялся товарищеский хоккейный матч. Владимир Путин забросил в ворота соперников семь шайб, Александр Лукашенко - только две. Зато сын белорусского лидера забил четыре. Итоговый счёт поединка на льду - 18:7.