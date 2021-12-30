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"Путину под ёлочку": Стало известно, что Лукашенко презентовал президенту России
30 декабря 2021, 01:55 • 23 • Политика
Стало известно, что президент Александр Лукашенко подарил президенту России во время визита в Петербург. "Путину под ёлочку", - рассказывают в Сети.
Близкий к белорусскому президенту Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографии презентов. Их было два.
"Путину под ёлочку", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подарки - это интересный пункт визитов Лукашенко. На этот раз в Петербург он приехал с набором бокалов и корзиной "вкуснейшего белорусского".
На фотографии можно рассмотреть сыр маскарпоне белорусского производства. Отметим, что из Западной Европы этот вид сыра в Россию не завозится, так как попал под эмбарго как ответ на европейские санкции.
В корзине также был выдержанный твёрдый сыр и несколько видов колбас.
Во время встречи президентов состоялся товарищеский хоккейный матч. Владимир Путин забросил в ворота соперников семь шайб, Александр Лукашенко - только две. Зато сын белорусского лидера забил четыре. Итоговый счёт поединка на льду - 18:7.
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