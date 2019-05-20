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"Путину было бы намного проще с Хиллари": Трамп заявил о "самом жёстком" отношении к России

20 мая 2019, 10:54  •  80 • Политика
Дональд Трамп объяснил, почему неправильно думать о нём как о марионетке Кремля. Он напомнил о своём "самом жёстком" отношении к России и заверил, что Владимиру Путину было бы намного проще с Хиллари Клинтон.
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп в очередной раз указал на факты, не позволяющие считать его "марионеткой Кремля".
Отвечая на вопрос журналиста, 45-й президент США напомнил, что никто из его предшественников не был настолько же жёстким по отношению к России. По его мнению, российский лидер Владимир Путин первым бы подтвердил, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве главы Белого дома.
Это мнение Трамп высказывает не в первый раз. Так, в 2017 году он в интервью христианской радиовещательной сети The 700 club говорил, что в Кремле предпочли бы, чтобы президентом США стала Хиллари Клинтон.
Обвинения в связях с Россией стали одним из главных лозунгов развязанной против Трампа американской политической кампании. Между тем спецпрокурор Роберт Миллер, потратив два года и миллионы долларов, вынужден был признать, что не существует никаких признаков того, что бизнесмен выиграл выборы при зарубежной поддержке. В то же время появились данные, указывающие на связи предвыборного штаба Хиллари Клинтон с украинскими политическими кругами.

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