В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп в очередной раз указал на факты, не позволяющие считать его "марионеткой Кремля".

Отвечая на вопрос журналиста, 45-й президент США напомнил, что никто из его предшественников не был настолько же жёстким по отношению к России. По его мнению, российский лидер Владимир Путин первым бы подтвердил, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве главы Белого дома.

Это мнение Трамп высказывает не в первый раз. Так, в 2017 году он в интервью христианской радиовещательной сети The 700 club говорил, что в Кремле предпочли бы, чтобы президентом США стала Хиллари Клинтон.

Обвинения в связях с Россией стали одним из главных лозунгов развязанной против Трампа американской политической кампании. Между тем спецпрокурор Роберт Миллер, потратив два года и миллионы долларов, вынужден был признать, что не существует никаких признаков того, что бизнесмен выиграл выборы при зарубежной поддержке. В то же время появились данные, указывающие на связи предвыборного штаба Хиллари Клинтон с украинскими политическими кругами.