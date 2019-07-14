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"Путину - приятного аппетита": Кондитер-рекордсмен в тесте отблагодарил Россию за С-400

14 июля 2019, 00:39  •  86 • В мире
Турецкий кондитер Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, создал традиционный пирог с именем президента России. Бёрек - так называется это кондитерское изделие, он даже отправил в Кремль в знак благодарности за С-400. Аджар пожелал президенту России приятного аппетита.
Турецкий прославленный кондитер Хасан Аджар необычным образом решил отблагодарить Россию за военное сотрудничество и поставки ЗРК С-400. Кондитер, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, испек в честь Владимира Путина бёрек – традиционное кондитерское изделие Турции.
Аджар рассказал, что таким образом хотел выразить благодарность российскому лидеру и внести свой вклад в развитие отношений между двумя странами.
Как видно на фото этого кондитерского чуда, Аджар на латинице из теста собрал фамилию президента России. Автор бёрека выразил уверенность, что пирог будет доставлен Владимиру Путину как можно быстрее, и пожелал ему приятного аппетита.
Скриншот twitter.com/Kremlinpool_RIA
"Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту (Владимиру) Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог. Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог", - приводит слова кондитера РИА Новости.

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