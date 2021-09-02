"Путинскую десятку" пенсионеры получат уже сегодня. Но не все

Уже сегодня, 2 сентября, пенсионеры в России получат так называемую "путинскую десятку" – единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Но деньги на руках окажутся не у всех.

2 сентября на пополнение личного бюджета могут рассчитывать 30,7 миллиона жителей России пенсионного возраста, которые получают выплаты на банковскую карту. Остальным 12,7 миллиона человек придётся дождаться дня, когда они обычно получают пенсию. В эту категорию входят люди, которым деньги приносят на дом или они сами забирают их на "Почте России" или у других доставщиков.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства рассказывала, что механизм начисления выплат пенсионерам был проработан на встрече Минтруда и представителей партии ЕР на прошлой неделе.

"Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца", - поясняла Голикова.

Никаких заявлений пенсионерам писать не пришлось. Выплаты им начислили автоматически.