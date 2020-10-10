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"Путинское перемирие" в Карабахе вступило в силу: Аббас Джума предупредил о "страшной ошибке"

10 октября 2020, 21:00  •  202 • Политика
Один из Telegram-каналов заметил, что в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, назвав его "путинским перемирием". Журналист-международник Аббас Джума между тем предупредил о неоднозначной позиции властей Азербайджана, которые, судя по всему, считают остановку "безумия" в регионе своим поражением: "Страшная ошибка считать, что война - это быстро, легко и эффективно".
Журналист-международник Аббас Джума прокомментировал в своём авторском Telegram-канале стартовавший после переговоров в Москве режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Он выразил надежду, что перемирие продлится как можно дольше, однако с сожалением признался, что в действительности сомневается в возможности такого сценария.
Джума заметил, что не слишком положительно к достигнутым договоренностям отнеслась азербайджанская сторона, которой придётся заморозить своё наступление. Журналист при этом задался вопросом, был ли в действительности Баку побеждающим участником данного военного противостояния. По его мнению, всё далеко не так однозначно и конфликт в дальнейшем мог перетечь в затяжную партизанскую войну.
Страшная ошибка считать, что война - это быстро, легко и эффективно, - заметил Джума.
Telegram-канал "Пул №3" между тем назвал вступивший в Карабахе режим "путинским перемирием", судя по всему, отметив тем самым, что именно российский лидер пригласил в Москву на мирный диалог представителей Азербайджана и Армении. С данной формулировкой согласился и политтехнолог Марат Баширов на своём Telegram-ресурсе "Политджойстик": "Красиво, красиво. Это и правда его перемирие".
Канал "Меркури" также заметил, что именно президент РФ остановил "безумие" в регионе.
Не Меркель, не Макрон, не Эрдоган, не Трамп/Байден, а конкретно Путин, - пишет он.
Вскоре, однако, начались взаимные обвинения сторон в нарушении перемирия. По данным армянского Минобороны, ВС Азербайджана будто бы начали атаку в области Караханбейли. В Баку тем временем заявляют об обстрелах противника в Тертерском и Агдамском районах.

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