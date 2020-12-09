"Путинский щенок!" О чём мировые лидеры говорят с психологом. Версия "работающих круглосуточно"

Российское вмешательство - тема, цитируемая по всему миру. Вмешательства нет, тема - есть. Это уже почти анекдот, где центральное место, как известно, занимает телеканал RT. Было бы смешно, если б дальше обвинительных заявлений в адрес России не заходило. Однако российские средства массовой информации за рубежом пытаются закрывать, у журналистов отзывают аккредитации, более того, даже за интервью тому же RT чиновник запросто может лишиться должности.

С юмором к происходящему отнеслись на самом телеканале, создав ролик-фантазию. Авторы предположили, о чём мировые лидеры могут говорить со своими психологами. Так, президент США Дональд Трамп жалуется, что российские журналисты - "лучшие манипуляторы". Он, мол, сам в этом убедился. Канцлер ФРГ Ангела Меркель шёпотом говорит своему специалисту, что эти ребята "работают круглосуточно". Когда психолог спрашивает, кто работает, Меркель вбивает нужные буквы на смартфоне и, показав экран, топит его в аквариуме.

Президент Франции Эммануэль Макрон просто видит везде только российских журналистов. А кандидат в президенты США Джо Байден мирно спит в кресле, правда, выясняется, что сон гипнотический. Периодически открывая глаза, Байден выкрикивает "Путинский щенок!" - это его известнейшая фраза из дебатов с Дональдом Трампом. А затем переходит к более длинным тезисам - "лживый кавалерист с собачьей мордой", "российское вмешательство...", "никогда, никогда, никогда", "звоните мне на сайт..."

Полная версия ролика доступна на официальном канале RT в YouTube.