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"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"

07 декабря 2018, 15:39  •  356 • Политика
В Сети активно обсуждают, как во время подавления французского "майдана" полицейские задержали и поставили на колени сотни школьников и студентов. "Путинский режим совсем слетел с катушек!" - звучат шутки в адрес сочувствующих провокаторам либералов.
В соцсетях история провокаций во Франции уже вошла в стадию анекдотов. Активно обсуждая то, как "Экипированные и вооруженные до зубов полицейские поставили на колени беззащитных детей!" и "Задержаны более 700 школьников и студентов", интернет-пользователи наглядно показали сочувствующим либералам французский "майдан". При этом шутки, которые звучат в адрес пропагандистов западной демократии, на ходу меняющих свой взгляд, звучат практически в унисон:
"- Путинский режим совсем слетел с катушек!
- Но это Франция...
- Разве вы не видите, что это потенциальные погромщики??? При демократии такое недопустимо!"
Или есть еще такой вариант:
"- Власть совсем с катушек слетела. Задержаны более 700 школьников и студентов
- Мордор. Доколе? Все на митинг против тоталитарной власти.
- Эээ… Это во Франции.
- Все правильно они делают. Демократия защищает себя".
О том, что происходит сейчас во Франции, предложила подумать "главным поборникам демократии" и журналистка Юлия Витязева. Опубликовав у себя в Twitter видео, на котором полицейские с дубинками и щитами в руках поставили на колени десятки школьников и студентов, блогер поинтересовалась, хочет ли, например, Госдепартамент США "выразить озабоченность"? При этом самих школьников - участников французского "майдана" Витязева иронично называет "онижедети".
"Франция. Онижедети и полиция. Кто-нибудь из главных поборников демократии (например, Госдеп США) хочет выразить озабоченность, заявить протест, осудить или просто возмутиться? - предложила журналистка. - Ну хотя бы в Твиттере или Фейсбуке?"
Франция. #онижедети и полиция.
Кто-нибудь из главных поборников демократии (например, Госдеп США) хочет выразить озабоченность, заявить протест, осудить или просто возмутиться? Ну хотя бы в твиттере или фейсбуке? pic.twitter.com/N2bFhsUiuP
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 декабря 2018 г.
Напомним, изначально «желтые жилеты» устроили акцию протеста против повышения цен на бензин. Позже она переросла в многодневные массовые протесты, погромы и стычки с полицией. К протестам подключились школьники и студенты. Десятки людей были ранены, а стражи порядка заявили, что ранее не сталкивались с подобным проявлением насилия. На этой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп, чтобы разрядить накаленную атмосферу в стране, объявил мораторий на рост налогов на топливо, который продлится ближайшие шесть месяцев.
- Экипированные и вооружённые до зубов полицейские поставили на колени беззащитных детей!
- Кошмар! Путинский режим совсем слетел с катушек!
- Но это Франция...
- Разве вы не видите, что это потенциальные погромщики??? При демократии такое недопустимо!https://t.co/SOgoB7tfQ1
— Голос Мордора (@spacelordrock) 7 декабря 2018 г.
- Власть совсем с катушек слетела. Задержаны более 700 школьников и студентов
- Мордор. Доколе? Все на митинг против тоталитарной власти
- Эээ..это во Франции.
- Всё правильно они делают. Демократия защищает себя.

Приветствую, друзья. pic.twitter.com/rfZ4D1gOLc
— Марина Саакян (@marinochka_san) 7 декабря 2018 г.

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