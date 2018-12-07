"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"

В Сети активно обсуждают, как во время подавления французского "майдана" полицейские задержали и поставили на колени сотни школьников и студентов. "Путинский режим совсем слетел с катушек!" - звучат шутки в адрес сочувствующих провокаторам либералов.

В соцсетях история провокаций во Франции уже вошла в стадию анекдотов. Активно обсуждая то, как "Экипированные и вооруженные до зубов полицейские поставили на колени беззащитных детей!" и "Задержаны более 700 школьников и студентов", интернет-пользователи наглядно показали сочувствующим либералам французский "майдан". При этом шутки, которые звучат в адрес пропагандистов западной демократии, на ходу меняющих свой взгляд, звучат практически в унисон:

"- Путинский режим совсем слетел с катушек! - Но это Франция... - Разве вы не видите, что это потенциальные погромщики??? При демократии такое недопустимо!"

Или есть еще такой вариант:

"- Власть совсем с катушек слетела. Задержаны более 700 школьников и студентов - Мордор. Доколе? Все на митинг против тоталитарной власти. - Эээ… Это во Франции. - Все правильно они делают. Демократия защищает себя".

О том, что происходит сейчас во Франции, предложила подумать "главным поборникам демократии" и журналистка Юлия Витязева. Опубликовав у себя в Twitter видео, на котором полицейские с дубинками и щитами в руках поставили на колени десятки школьников и студентов, блогер поинтересовалась, хочет ли, например, Госдепартамент США "выразить озабоченность"? При этом самих школьников - участников французского "майдана" Витязева иронично называет "онижедети".

"Франция. Онижедети и полиция. Кто-нибудь из главных поборников демократии (например, Госдеп США) хочет выразить озабоченность, заявить протест, осудить или просто возмутиться? - предложила журналистка. - Ну хотя бы в Твиттере или Фейсбуке?"

Франция. #онижедети и полиция.

Кто-нибудь из главных поборников демократии (например, Госдеп США) хочет выразить озабоченность, заявить протест, осудить или просто возмутиться? Ну хотя бы в твиттере или фейсбуке? pic.twitter.com/N2bFhsUiuP — Юлия Витязева (@Vityzeva) 7 декабря 2018 г.

Напомним, изначально «желтые жилеты» устроили акцию протеста против повышения цен на бензин. Позже она переросла в многодневные массовые протесты, погромы и стычки с полицией. К протестам подключились школьники и студенты. Десятки людей были ранены, а стражи порядка заявили, что ранее не сталкивались с подобным проявлением насилия. На этой неделе премьер-министр Франции Эдуар Филипп, чтобы разрядить накаленную атмосферу в стране, объявил мораторий на рост налогов на топливо, который продлится ближайшие шесть месяцев.

- Экипированные и вооружённые до зубов полицейские поставили на колени беззащитных детей!

- Кошмар! Путинский режим совсем слетел с катушек!

- Но это Франция...

- Разве вы не видите, что это потенциальные погромщики??? При демократии такое недопустимо!https://t.co/SOgoB7tfQ1 — Голос Мордора (@spacelordrock) 7 декабря 2018 г.