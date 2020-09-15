"Путинский резерв" был у границ Белоруссии: После встречи в Сочи силовиков отзовут

Резерв, состоящий из российских силовиков, сформированный на границе с Белоруссией, будет отозван и направлен в места постоянной дислокации. Об этом в том числе речь шла на встрече президентов РФ и РБ в Сочи.

О формировании резерва из силовиков ранее сообщал глава государства Владимир Путин. Оценивая ситуацию в соседней республике, он отмечал, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определённые обязательства перед Белоруссией. При этом, указывал российский лидер, российские силы будут задействованы лишь в случае, если в Белоруссии "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ". В рядах белорусской оппозиции и в некоторых западных СМИ новость о "путинском резерве" вызвала негодование.

Впрочем, сейчас ситуация в Белоруссии, по всей видимости, стабилизирована. Как ранее отметили в Кремле, Александр Лукашенко - легитимный президент Белоруссии.

В ходе переговоров лидеры двух стран договорились, что созданный близ границ с Белоруссией резерв будет снят и перенаправлен в места постоянной дислокации.

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил по итогам переговоров в Сочи пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.