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"Путинский резерв" был у границ Белоруссии: После встречи в Сочи силовиков отзовут

15 сентября 2020, 05:55  •  100 • Политика
Россия расформировала резерв из силовиков, который был создан на границе с Белоруссией. Президент РФ Владимир Путин в конце августа сообщал о резерве из силовиков, готовых прийти на помощь белорусским коллегам, если экстремисты устроят разгром в соседней республике. Новость о "путинском резерве" насторожила и белорусскую оппозицию, и западные СМИ.
Резерв, состоящий из российских силовиков, сформированный на границе с Белоруссией, будет отозван и направлен в места постоянной дислокации. Об этом в том числе речь шла на встрече президентов РФ и РБ в Сочи.
О формировании резерва из силовиков ранее сообщал глава государства Владимир Путин. Оценивая ситуацию в соседней республике, он отмечал, что в рамках ОДКБ и Союзного государства у РФ есть определённые обязательства перед Белоруссией. При этом, указывал российский лидер, российские силы будут задействованы лишь в случае, если в Белоруссии "экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ". В рядах белорусской оппозиции и в некоторых западных СМИ новость о "путинском резерве" вызвала негодование.
Впрочем, сейчас ситуация в Белоруссии, по всей видимости, стабилизирована. Как ранее отметили в Кремле, Александр Лукашенко - легитимный президент Белоруссии.
В ходе переговоров лидеры двух стран договорились, что созданный близ границ с Белоруссией резерв будет снят и перенаправлен в места постоянной дислокации.
"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - отметил по итогам переговоров в Сочи пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

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