"Путинская десятка" для семей: когда в России выплатят новые "вертолётные деньги". Мнение Орешкина

Помощник президента России Максим Орешкин в беседе с Наилёй Аскер-Заде в рамках программы "Опасный вирус. План спасения" рассказал о перспективе выделения семьям в стране так называемой новой путинской десятки. Подобные поддерживающие выплаты в размере 10 тысяч рублей начисляли весной, когда Россия вынуждена была жить в условиях самоизоляции.

Выделенные средства стали опорой, однако эксперты, в том числе на уровне Общественной палаты России, подчёркивают, что семьи следует поддержать снова. Максим Орешкин объяснил, почему считает выплаты нецелесообразными в данный момент.

"Переходить к, скажем так, "вертолётным деньгам" в широком смысле этого слова необходимо после того, как все стандартные меры экономической политики исчерпаны", - сказал чиновник.

Под "вертолётными деньгами" как раз и понимают самые разные пособия, выплачиваемые в сложной ситуации. Орешкин полагает, что пока у России есть стандартные меры экономического стимулирования, которые могут помочь.

Орешкин добавил, что весной он придерживался мнения, что "путинская десятка" - мера необходимая. Однако было немало противников выплат, признал помощник президента России.

"Многие были против, но президент, понимая ситуацию, понимая аргументы, которые мы давали за эти выплаты, он принял это решение", - сказал Орешкин, добавив, что направленные семьям деньги оказались своевременной помощью.

В целом Орешкин полагает, что весеннего локдауна Россия может избежать, поскольку медицина добилась большого прогресса в борьбе с коронавирусом.