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"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота

13 июня 2021, 22:25  •  60 • Политика
Журналист кремлёвского пула опубликовал фото с G7, которое оказалось лучше любого анекдота. "Путин?!", - подписал кадр Дмитрий Смирнов. К слову, ранее и Мария Захарова отметила, что без России на саммите не обошлось – все разговоры были только о нас.
Саммит G7 ознаменовался несколькими примечательными событиями. Однако, ожидаемо, в первых рядах итоговое заявление участников саммита и пресс-конференция президента США Джо Байдена, где он говорил о встрече с Россией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о совместном заявлении лидеров стран G7, принятом по итогам саммита. В том числе в тексте заявления содержится требование к России. Политики намерены развивать отношения с нашей страной, однако требуют от нас "стабильности и предсказуемости". Мария Захарова, оценивая сказанное политиками, подчеркнула, что в заявлении есть "один интересный аспект": теперь задача с требованиями к России стала "сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон".
"Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "Семёркой", у которой с этой сферой не очень", - сказала Мария Захарова.
Мы же добавим, что ещё одной стороной саммита стало обсуждения самого процесса встреч. Это и несколько забавные опасения из-за коронавируса, когда лидеры стран показали свой, прямо скажем, не самый смелый характер. Или, например, фотографии, ставшие поводом для шуток. В одном из таких даже разглядели прилёт президента России Владимира Путина. Ведь, даже не находясь на саммите, именно русский президент присутствовал там, как основной герой всех заявлений.
Анекдотом в одном фото опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".

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