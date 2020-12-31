"Путина просчитать нереально": Сатановский посоветовал Жириновскому расслабиться

В начале поста автор Telegram-канала "Армагеддоныч" не удержался от напоминания о привычном эпатаже Жириновского и представил, какой тандем вышел бы из него и Дональда Трампа. Сатановский напомнил о "списке Жириновского" - недавно названных им семи кандидатурах - возможных преемниках Путина.

По словам политолога, каждый, кто пытался интерпретировать этот список, "увидел в нём своё". Были и те, кто искал скрытые смыслы. Например, одним из кандидатов Жириновский видит себя. Не зря же он десятилетиями раз за разом баллотируется на пост главы государства. Ни его, ни Зюганова, ни Явлинского не изберут, уверен Сатановский.

Он отмечает, что при подборе преемника у руководства страны "свои резоны". Среди них есть и объективные, и субъективные, личные, и даже скрытые. Самый главный критерий: нынешний президент должен полностью доверять выбранной им кандидатуре.

"Никто до самого конца процесса не узнает, кто это и когда в Кремле произойдёт смена караула. Это же Путин. Его просчитать нереально", - написал Евгений Сатановский.

Просчитать пытались многие, но не удалось никому. Именно поэтому Владимиру Жириновскому и всем остальным пора уже расслабиться и жить обычной жизнью.