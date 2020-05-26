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"Путина никто не заставлял!": Хазин мигом расшифровал чиновникам "знаки", поданные президентом

26 мая 2020, 18:55  •  36 • Политика
Известный экономист Михаил Хазин, комментируя недавний разнос, устроенный Владимиром Путиным чиновникам за невыплату денег врачам, моментально расшифровал "знаки", поданные президентом. Он уверен: Путин тоже хочет перемен, ведь его никто не заставлял вскрывать проблему перед обществом. Но он сделал это.
Выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва", экономист Михаил Хазин заговорил о назревшей в обществе потребности в политических переменах.
И первый сигнал к этому дал сам президент, считает Хазин: Путин наглядно продемонстрировал, что часть средств, выделенных врачам, исчезает в карманах чиновников. Он это сделал по своей инициативе, хотя мог бы и не делать, уверен эксперт. Но сделал, тем самым дав понять: пора что-то менять.
Хазин убеждён, что Россия устала жить по модели, при которой "всё разворовывается либеральным правительством". Время этой модели, созданной "при активном участии элиты и западных финансистов", неумолимо подходит к концу, считает специалист.
Кроме того, Михаил Хазин высказался по поводу скандала, разгоревшегося в связи со снятием "Бесогона" Михалкова. Напомним, в очередном выпуске программы Михалков собирался затронуть тему так называемой чипизации населения, а также резко критиковал Германа Грефа. Предполагается, что именно Греф стоит за закрытием передачи Михалкова.
По мнению эксперта, "Никита Сергеевич сильно раздражён", но при этом он тонко чувствует ситуацию и видит - пришло время менять правила игры. Поэтому он одним из первых открыто восстал против так называемых "либералов": Силуанова, Грефа, Набиуллиной и прочих.
Недавно Михаил Хазин критически высказался и о работе мэра Москвы Сергея Собянина, за что тоже поплатился: его лишили цифрового пропуска.
"Смешно. Стоило мне покритиковать Собянина - и... мне отменили пропуск на машину, который действовал месяц", - написал Хазин в личном телеграм-канале.

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