"Путина никто не заставлял!": Хазин мигом расшифровал чиновникам "знаки", поданные президентом

Выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва", экономист Михаил Хазин заговорил о назревшей в обществе потребности в политических переменах.

И первый сигнал к этому дал сам президент, считает Хазин: Путин наглядно продемонстрировал, что часть средств, выделенных врачам, исчезает в карманах чиновников. Он это сделал по своей инициативе, хотя мог бы и не делать, уверен эксперт. Но сделал, тем самым дав понять: пора что-то менять.

Хазин убеждён, что Россия устала жить по модели, при которой "всё разворовывается либеральным правительством". Время этой модели, созданной "при активном участии элиты и западных финансистов", неумолимо подходит к концу, считает специалист.

Кроме того, Михаил Хазин высказался по поводу скандала, разгоревшегося в связи со снятием "Бесогона" Михалкова. Напомним, в очередном выпуске программы Михалков собирался затронуть тему так называемой чипизации населения, а также резко критиковал Германа Грефа. Предполагается, что именно Греф стоит за закрытием передачи Михалкова.

По мнению эксперта, "Никита Сергеевич сильно раздражён", но при этом он тонко чувствует ситуацию и видит - пришло время менять правила игры. Поэтому он одним из первых открыто восстал против так называемых "либералов": Силуанова, Грефа, Набиуллиной и прочих.

Недавно Михаил Хазин критически высказался и о работе мэра Москвы Сергея Собянина, за что тоже поплатился: его лишили цифрового пропуска.

"Смешно. Стоило мне покритиковать Собянина - и... мне отменили пропуск на машину, который действовал месяц", - написал Хазин в личном телеграм-канале.