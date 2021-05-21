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"Путина надо убрать": Британцы заявили о русской перепалке на саммите
21 мая 2021, 18:55 • 55 • Политика
Читатели Daily Mail призвали "убрать Путина" после его предупреждения "выбить зубы" иностранным врагам. "С Байденом в Белом доме Америка потеряла всякое уважение. Ослабела и ненавидит сама себя", - отмечают британцы.
Президент России Владимир Путин пообещал "выбить зубы" иностранным врагам, если те попытаются откусить кусок его огромной страны, пишет британская газета Daily Mail. В комментариях британские читатели уже вовсю советуют "убрать" главу России.
Издания отмечает, что на Арктическом саммите глава Госдепа США Энтони Блинкен предостерёг Россию, что регион должен оставаться свободным от конфликтов. А в ответ глава МИД России Сергей Лавров указал, что оснований для конфликтов нет, но Россия не потерпит милитаризации у себя на пороге. Также британское издание напомнило, что глава Минобороны России Сергей Шойгу сказал, что Арктика - это "наша земля".
В комментариях к материалу разгорелась настоящая дискуссия. Одни читатели требуют "убрать Путина", другие указывают на немощность Запада в этом вопросе.
- пишет пользователь под ником Janice.
- отмечает Theoaktree.
- смеётся Daddy is Back.
- добавляет Robco1.
Напомним, что президент России ранее отметил, что все "нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить". В этой связи залог успешного развития страны - это Вооружённые силы.
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