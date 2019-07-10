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"Путина на эмоции не возьмешь, только силой": Климкин решил показать Зеленскому "мастер-класс" по "противодействию России"
10 июля 2019, 08:54 • 111 • В мире
Глава МИД Павел Климкин "точно знает", как надо "противодействовать" России, поэтому своими знаниями он надумал поделиться с Владимиром Зеленским, а заодно и со своими подписчиками в Facebook. "Путина на эмоции не возьмешь, только силой", - убеждает он украинского президента.
На своей странице в социальной сети Климкин изложил три главных фактора, которые необходимо учитывать в борьбе с Москвой: "четкая стратегия, согласованность действий и поддержка зарубежных партнеров".
Как надо "правильно" согласовывать действия, глава МИД Украины продемонстрировал в истории с нотой России по поводу украинских моряков, послав ответ в Москву и не уведомив главу государства ни о полученном обращении, ни о своем ответе на него.
Сами же "рекомендации", которые Климкин дал украинскому гаранту через Facebook, надо воспринимать как комментарий к обращению Зеленского, адресованный российскому лидеру, в котором глава Украины "назначил" Владимиру Путину встречу в Минске, чтобы обсудить вопросы принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе.
По мнению Павла Климкина, в "такой манере", как с Порошенко, с Путиным говорить Зеленскому не следует, и объяснил, почему.
Что же до вопроса о том, насколько вообще уместно делать такие "предложения" через Facebook, то Климкин, отвечая на него, привел в пример Дональда Трампа, который с миром разговаривает твитами. "Кому-то нравится, кому-то нет, но все уже привыкли", - добавил глава МИД.
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