"Путина на эмоции не возьмешь, только силой": Климкин решил показать Зеленскому "мастер-класс" по "противодействию России"

На своей странице в социальной сети Климкин изложил три главных фактора, которые необходимо учитывать в борьбе с Москвой: "четкая стратегия, согласованность действий и поддержка зарубежных партнеров".

Как надо "правильно" согласовывать действия, глава МИД Украины продемонстрировал в истории с нотой России по поводу украинских моряков, послав ответ в Москву и не уведомив главу государства ни о полученном обращении, ни о своем ответе на него.

Сами же "рекомендации", которые Климкин дал украинскому гаранту через Facebook, надо воспринимать как комментарий к обращению Зеленского, адресованный российскому лидеру, в котором глава Украины "назначил" Владимиру Путину встречу в Минске, чтобы обсудить вопросы принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе.

По мнению Павла Климкина, в "такой манере", как с Порошенко, с Путиным говорить Зеленскому не следует, и объяснил, почему.

"Я не знаю, в какой мере это видео рассчитано на Кремль, а в какой - на внутреннего пользователя. <…> Путина на эмоцию не возьмешь. Он на нее не ведется. Он понимает только силу и конкретные согласованные действия", - написал Климкин 9 июля в Facebook.

Что же до вопроса о том, насколько вообще уместно делать такие "предложения" через Facebook, то Климкин, отвечая на него, привел в пример Дональда Трампа, который с миром разговаривает твитами. "Кому-то нравится, кому-то нет, но все уже привыкли", - добавил глава МИД.