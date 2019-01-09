Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Признан виновным в госизмене: Экс-чиновника Севастополя осудили за сотрудничеств...
"Был ставленником ЦК КПСС, стал героем Украины": Гаспарян - о прошлом ...
Одни домыслы, никаких фактов: В России отреагировали на статью о судьбе Скрипале...
"Отомстили за шатдаун": Демократы в США заблокировали закон о санкциях...
Главная / Политика

"Путина как "страшилку" ликвидируют...": в украинских соцсетях выбрали вариант предвыборной "агитки"

09 января 2019, 10:39  •  280 • Политика
Вариантом предвыборной "агитки" в украинских соцсетях поделился публицист и политолог Армен Гаспарян. Авторы "агитки" настаивают, "Путина как "страшилку" ликвидируют...", конечно, если на второй президентский срок будет избран Петр Порошенко. Поэтому все и должны голосовать...
Публицист и политолог Армен Гаспарян на личной странице в социальной сети Twitter поделился одним из примеров украинского троллинга, рассчитанного на русскоязычную аудиторию. Гаспарян публикует сообщение некоего Василя Бойко, который рассуждает о слухах, которые ходят "на высшем политическом уровне", что, как мы понимаем, уже звучит забавно. Бойко настаивает, что знает все о судьбах президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.
"Если Порошенко избирают на второй президентский срок 2019-2024, то в таком случае - Путина как "страшилку", ликвидируют свои же спец.службы", - орфография и пунктуация автора сохранены.
Если верить сообщению Бойко, Владимир Путин "уже отыграл свою роль и всё проиграл". Поэтому "на России поставят нового президента". И этот "новый" будет "идти на уступки Западу" и "возвращаться в международное право". И тогда... Тут наступает часть, интересная уже украинской аудитории. Тогда-то Россия и начнет "возврат оккупированных территорий и выплаты многомиллиардных контрибуций".
В завершение этот Бойко называет еще и конкретные сроки "последней битвы имперской России" - это 31 марта 2019 года.
"И последняя битва для Путина, - добавляет автор сообщения. - Ставки очень высоки".
Именно поэтому "все граждане Украины" должны "отнестись к Выборам Президента Украины 31.03.2019 - очень серьезно", подчеркивает Бойко.
"Смотреть очень осторожно. Я предупредил", - так кратко комментирует запись Гаспарян.
Смотреть очень осторожно. Я предупредил pic.twitter.com/J1mQmk3e5G
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 9 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

280
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенко
09 января 2019, 10:39
"Путина как "страшилку" ликвидируют...": в украинских соцсетях выбрали вариант предвыборной "агитки"
08 января 2019, 15:09
"Курилы. Стадия принятия: торг": В Сети посмеялись над предложением Японии отказаться от компенсаций
08 января 2019, 18:24
Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную фильтрацию"
09 января 2019, 00:54
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президента страны
09 января 2019, 04:09
Признан виновным в госизмене: Экс-чиновника Севастополя осудили за сотрудничество с Россией
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
09 января 2019, 00:54
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президента стр...
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
02 января 2019, 15:54
В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
05 января 2019, 04:12
Hекoмпeтeнтный гипepлуп
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.