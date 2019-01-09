"Путина как "страшилку" ликвидируют...": в украинских соцсетях выбрали вариант предвыборной "агитки"

Вариантом предвыборной "агитки" в украинских соцсетях поделился публицист и политолог Армен Гаспарян. Авторы "агитки" настаивают, "Путина как "страшилку" ликвидируют...", конечно, если на второй президентский срок будет избран Петр Порошенко. Поэтому все и должны голосовать...

Публицист и политолог Армен Гаспарян на личной странице в социальной сети Twitter поделился одним из примеров украинского троллинга, рассчитанного на русскоязычную аудиторию. Гаспарян публикует сообщение некоего Василя Бойко, который рассуждает о слухах, которые ходят "на высшем политическом уровне", что, как мы понимаем, уже звучит забавно. Бойко настаивает, что знает все о судьбах президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

"Если Порошенко избирают на второй президентский срок 2019-2024, то в таком случае - Путина как "страшилку", ликвидируют свои же спец.службы", - орфография и пунктуация автора сохранены.

Если верить сообщению Бойко, Владимир Путин "уже отыграл свою роль и всё проиграл". Поэтому "на России поставят нового президента". И этот "новый" будет "идти на уступки Западу" и "возвращаться в международное право". И тогда... Тут наступает часть, интересная уже украинской аудитории. Тогда-то Россия и начнет "возврат оккупированных территорий и выплаты многомиллиардных контрибуций".

В завершение этот Бойко называет еще и конкретные сроки "последней битвы имперской России" - это 31 марта 2019 года.

"И последняя битва для Путина, - добавляет автор сообщения. - Ставки очень высоки".

Именно поэтому "все граждане Украины" должны "отнестись к Выборам Президента Украины 31.03.2019 - очень серьезно", подчеркивает Бойко.

"Смотреть очень осторожно. Я предупредил", - так кратко комментирует запись Гаспарян.