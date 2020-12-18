"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски

Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в программе "Поле Куликова" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" рассказал, с чего началось "российское участие" в выборах в Соединённых Штатах.

Он заметил, что этот фейк начал активно распространяться в период кампании экс-кандидата в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон в 2016 году.

Она решила построить её на двух китах: на том, что её главный конкурент Дональд Трамп, во-первых, якобы женоненавистник и, во-вторых, будто бы пользуется поддержкой России.

Тогда и появились "русские хакеры", которые вдруг стали вмешиваться в выборы чуть ли не во всех странах Запада. Этот вброс фактически превратился в мем.

Кедми добавил, что с тех пор американские политики не слезают с этой темы, и, более того, антироссийские лозунги за океаном стали звучать ещё громче. В связи с этим в стране сформировались своеобразные новые правила поведения.