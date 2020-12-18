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"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
18 декабря 2020, 01:30 • 87 • Политика
Яков Кедми дал урок этикета по-американски. Он заметил, что антироссийские лозунги за океаном в последние годы стали звучать ещё громче. В связи с этим в США уже сформировались своеобразные новые правила поведения: "Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут".
Экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в программе "Поле Куликова" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE" рассказал, с чего началось "российское участие" в выборах в Соединённых Штатах.
Он заметил, что этот фейк начал активно распространяться в период кампании экс-кандидата в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон в 2016 году.
Она решила построить её на двух китах: на том, что её главный конкурент Дональд Трамп, во-первых, якобы женоненавистник и, во-вторых, будто бы пользуется поддержкой России.
Тогда и появились "русские хакеры", которые вдруг стали вмешиваться в выборы чуть ли не во всех странах Запада. Этот вброс фактически превратился в мем.
Кедми добавил, что с тех пор американские политики не слезают с этой темы, и, более того, антироссийские лозунги за океаном стали звучать ещё громче. В связи с этим в стране сформировались своеобразные новые правила поведения.
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